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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

سرهنگ ثمره:

50 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد/ دستگیری 7 قاچاقچی

50 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد/ دستگیری 7 قاچاقچی

بم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی بم از کشف 50 کیلوگرم هروئین و دستگیری هفت قاچاقچی مواد مخدر در بم خبر داد.

سرهنگ هادی ثمره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی در بم گفت: کشف محموله 50 کیلویی هروئین به همراه بیش از 70 کیلوگرم تریاک و مقادیری سوخت قاچاق از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است.

سرهنگ ثمره در این خصوص گفت: این طرح در تکمیل عملیات های انتظامی مشابه در شهرستان بم به مرحله اجرا درآمد که نتایج خوبی در بر داشت.

وی تصریح کرد: طی این طرح یک روزه ماموران نیروی انتظامی بم موفق به دستگیری 31 نفر متهم تحت تعقیب و 24 نفر معتاد خیابانی و مزاحمین نوامیس مردم شدند.

فرمانده نیروی انتظامی بم از کشف هزار و 150 کیلوگرم برنج قاچاق خبر داد و افزود: همچنین طی این طرح هفت نفر قاچاقچی مواد مخدر و 12 نفر از عاملین قاچاق سوخت در شهرستان بم دستگیر شدند.

کد مطلب 1683786

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