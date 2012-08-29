فرآیند سازندگی در نظام اسلامی هیچگاه متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی شیخ زاده در جلسه اعضای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی شهرستان سروان اظهار داشت: تبریک هفته دولت تنها مختص دولتمردان نیست بلکه متعلق به آحاد مردم است زیرا این دولت و سایر دولت‎ های خدمتگزار با پشتوانه مردمی دلگرم هستند.

وی گفت: باید به مردم تبریک گفت که در طول بیش از سه دهه، همواره در صحنه‎ های مختلف خوش درخشیدند و همراهی خود را به نظام اسلامی با اقتدار نشان داده‎ اند.

وی افزود: در طول 33 سال انقلاب اسلامی به ویژه در دهه چهارم انقلاب که به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده شاهدیم که کشور کاملا به سمت عمران و آبادانی پیش می‎ رود.

معاون برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان جلب اعتماد فعالان بخش صنعت و معدن، افزایش حمایت از آنان و کمک به رونق اقتصادی و توسعه کمی و کیفی این بخش را از دیگر مزایای مهم فعالیت کارگروه‌ های ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک‌ های صنعتی در سطح استان عنوان کرد.

وی گفت: با حرکت‌ های صورت گرفته در همه بخش ‌ها از جمله صنعت بارقه امید برای دستیابی به چشم‌ انداز 20 ساله نمایان‌ تر شده است.

در این جلسه که نمایندگان بانک ها و مدیران بخش صنعت و معدن نیز حضور داشتند به مسائل و مشکلات 20 واحد تولیدی رسیدگی شد.