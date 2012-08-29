  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد:

ابراز خوشبینی نخست وزیر سوازیلند نسبت به‌موفقیت جنبش عدم تعهد در دوره جدید

ابراز خوشبینی نخست وزیر سوازیلند نسبت به‌موفقیت جنبش عدم تعهد در دوره جدید

نخست وزیر سوازیلند گفت: امیدوارم در دوره جدید جنبش عدم تعهد، موفقیت های خوبی در زمینه صلح پایدار به دست آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دالا منی، نخست وزیر سوازیلند امروز چهارشنبه در بدو ورود به تهران برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جنبش عدم تعهد تا به امروز توانسته موفق عمل کند، اظهار داشت: با توجه به عملکرد این جنبش در گذشته به آینده آن خوش بین هستم ضمن آنکه در این دوره صلح پایدار برای همه کشورها به عنوان شعار جدید این جنبش مطرح شده است.

وی گفت: امیدوارم در دوره جدید جنبش موفقیت های خوبی را به دست آوریم.

اجلاس سران جنبش عدم تعهد فردا و پس فردا در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1683789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها