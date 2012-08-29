به گزارش خبرنگار مهر، دالا منی، نخست وزیر سوازیلند امروز چهارشنبه در بدو ورود به تهران برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جنبش عدم تعهد تا به امروز توانسته موفق عمل کند، اظهار داشت: با توجه به عملکرد این جنبش در گذشته به آینده آن خوش بین هستم ضمن آنکه در این دوره صلح پایدار برای همه کشورها به عنوان شعار جدید این جنبش مطرح شده است.

وی گفت: امیدوارم در دوره جدید جنبش موفقیت های خوبی را به دست آوریم.

اجلاس سران جنبش عدم تعهد فردا و پس فردا در تهران برگزار خواهد شد.