کشورهای مسلمان به انقلاب اسلامی ایران و رهبری چشم دوخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح آذرشهر، با اشاره به ساقط شدن حاکمان مستبد منطقه، اظهار کرد: شرایط کنونی جهان بیش از پیش حقانیت انقلاب اسلامی را گواهی می‌دهد و آن چه امروز اتفاق افتاده همان وعده‌ای است که امام راحل آن را پیش‌بینی کرده بود.



وی برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را نشانه انزوای نظام سلطه دانست و افزود: این اجلاس در فضایی امن و آرام برگزار و با وجود تبلیغات غرب علیه جمهوری اسلامی، آینده روشنی برای کشورهای عضو جنبش رقم خواهد زد.



علیرضابیگی با بیان این که دولت به رغم تحریم‌ها توانسته شرایط اقتصادی کشور را به خوبی مدیریت کند، افزود: دولت در پرتو امنیت برخاسته از تلاش نیروهای مسلح، کارهای بزرگی را در حوزه عدالت اجتماعی و توسعه و پیشرفت به سامان رسانده که در گذشته بی‌سابقه بوده است.



وی تصریح کرد: ملت ما امنیت را نه در پرتو سلاح و جنگ‌افزار، بلکه از رهگذر دیانت و پای‌بندی به آموزه‌های دینی جستجو می‌کند.



استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: مناسبت‌های مهم در جمهوری اسلامی با نام شهیدان بزرگی گره خورده است که با ایمان به وعده الهی در راه اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی مجاهدت کردند.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر خون شهیدان و دلبستگی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی محکم و استوار در مقابل فتنه‌آفرینی‌های نظام سلطه ایستاده است.



در این مراسم همچنین از چند خانواده شهید آذرشهر با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.



استاندار آذربایجان شرقی که برای شرکت در نشست شورای برنامه ریزی استان به آذرشهر سفر کرده است، صبح امروز در بدو ورود به این شهرستان بر مزار شهیدان انقلاب اسلامی حاضر شد و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.



شهرستان آذرشهر با 120 هزار نفر جمعیت در 55 کیلومتری جنوب غرب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.