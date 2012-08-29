چراغ های روشنایی فرسوده روستاهای استان قزوین جمع آوری شد

یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای مدیریت مصرف انرژی و نوسازی سیستم روشنایی روستاهای سطح استان تعداد 11 هزار و 442 عدد چراغ گازی 50 وات نصب و چراغهای مثلثی فرسوده که دارای لامپ رشته ای بودند جمع آوری شد.



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قزوین تصریح کرد: با توجه به فرسودگی چراغهای روشنایی روستاها که بیشتر آنها از نوع مثلثی قدیمی بوده و فقط لامپ رشته ای بر روی آنها قابل نصب بود برای صرفه جویی در مصرف انرژی روشنایی معابر، در اواخر سال گذشته پروژه تعویض چراغهای فرسوده با چراغهای 50 وات کم مصرف اجرا شد.



این مسئول بیان کرد:‌ این طرح با تامین اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 11 میلیون ریال با همکاری سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) در دستور کار شرکت قرار گرفت و تعداد 11 هزار و 442 عدد چراغ گازی 50 وات کم مصرف با بازوی 60 سانتی در کلیه روستاهای استان نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.



جبارزاده یادآور شد: بهره وری نوری چراغهای مثلثی (پهن تاب) 12 لومن و بهره وری نوری چراغهای کازی نصب شده جدید 88 لومن است.



وی افزود: با اجرای این پروژه 572 کیلووات از توان نصب شده چراغها کاسته شده که صرفه جویی انرژی آن در سال حدود دو میلیون و 300 هزار کیلو وات ساعت است که برابر با مصرف 1800 خانوار در یک سال است.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اظهارداشت: با اجرای این طرح علاوه بر بهبود روشنایی معابر روستاها سالیانه حدود سه میلیارد ریال در مصرف برق روشنایی روستاها نیز صرفه جویی می شود و هزینه اجرای طرح طی 4 سال از محل صرفه جویی تامین خواهد شد.



جبارزاده بیان کرد: هزینه تعمیر و نگهداری چراغهای گازی به مراتب کمتر از چراغهای مثلثی است.