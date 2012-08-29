پیشنهاد اولاند برای تشکیل دولت معارض سوریه سخیف و کودکانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری در واکنش به ادعای "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه مبنی بر به رسمیت شناختن دولت احتمالی معارض در سوریه گفت: غربی‌ها توان اقدام نظامی جدید درسوریه را ندارند و لذا باید مراقب هرگونه مذاکرات با طرف هائی که خود صادرکننده تروریسم و بمب گذاری ها درسوریه هستند، باشند.

وی گفت: تهاجم علیه دولت و ملت سوریه خسارات زیادی برای این کشور ومردمان به بار آورده است و مردم سوریه بحران جاری را طی خواهند کرد و آنچه می ماند شرمندگی دشمنان شرور داخلی وخارجی این کشور خواهد بود.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در پایان تاکید کرد: پیشنهاد تمسخر آمیز فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت احتمالی معارض در سوریه به حدی سخیف وکودکانه است که تنها مضحکه جامعه جهانی را درپی خواهد داشت.