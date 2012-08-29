جشنواره سراسری "فرزندان مهر" در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه این رقابتها با اشاره به فعالیبت بهزیستی در زمینه فرهنگی و ورزشی مددجویان یادآور شد: این سازمان در راستای ارتقای ارزشهای معنوی و فرهنگی در جامعه هدف تلاش می کند.
رویا احمدیان با تاکید بر تحقق بخشی عمده ای از اهداف فرهنگی و معنوی بهزیستی در جامعه افزود: ارتقاء ارزشهای معنوی و دینی بین جامعه تحت پوشش اولویت بهزیستی در برنامه های فرهنگی است که امروز این مهم در قالب جشنواره فرزندان مهر اجرا می شود.
وی توانمندسازی و رشد روحی و فکری کودکان بی سرپرست را از اهداف برگزاری این جشنواره های سراسری عنوان کرد و متذکر شد: سازمان بهزیستی در قبال فرزندان بی سرپرست وظایف مهمی دارد که به آنها عمل شده است.
در پایان این رقابتها در بخش دختران و بر اساس آرا هیئت داوران در رشته ورزشی آمادگی جسمانی رده سنی زیر 14 سال معصومه جوکار از بوشهر، منا عدالتی از خراسان شمالی و ثریا عابدینی از تیم تهران ب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در رشته آمادگی جسمانی در رده سنی بالای 14 اعظم ترکاشوند از همدان مقام سوم، شیما فرهادی از فارس مقام دوم و مهناز میرزایی از گیلان مقام اول شناخته شدند.
در رشته دو ومیدانی در رده سنی زیر 14 سال نیز حکیمه احمدی از خراسان رضوی ، شهلا اسکندری از اردبیل و سمیرا توکلی از اصفهان به مقامهای سوم تا اول این رشته ورزشی درست یافتند.
سیما داشدی از بوشهر نیز مقام اول، مهناز رضایی از کهکیلویه وبویراحمد مقام دوم و شیرین نوبخت از کردستان و فاطمه متولی مهر از یزد به طور مشترک مقام سوم رشته تنیس روی میز زیر14 سال را کسب کردند.
در رشته ورزشی تنیس روی میز در رده سنی بالای 14 سال زهره پیوند کش از کهکیلویه و بویر احمد و بهاره مقیمی از تهران ب به طور مشترک مقام سوم، سمانه جعفری از کرمان مقام دوم و زیور الهی از بوشهر مقام اول این رشته از مسابقات را کسب کردند.
در رشته ورزشی شطرنج که در یک رده سنی برگزار شد نیلوفر نعمتی فرد از بوشهر اول، سحر قربان تبار از مازندران دوم و فاطمه فعله گری از فارس سوم شدند.
مریم امیدی از استان البرز، لیلا صادقی از کرمان و شقایق مولایی از سمنان در رشته ورزشی شنا در رده سنی زیر14 سال و فاطمه حسینی از قم، افسانه خلیلیان از خراسان رضوی و پریسا صادقی از اصفهان در رشته ورزشی شنا در رده سنی بالای 14 سال به عناوین اول تا سوم رسیدند.
عکس: وحید مقدم
