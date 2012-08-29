جشنواره سراسری "فرزندان مهر" در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان اردبیل پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه این رقابتها با اشاره به فعالیبت بهزیستی در زمینه فرهنگی و ورزشی مددجویان یادآور شد: این سازمان در راستای ارتقای ارزشهای معنوی و فرهنگی در جامعه هدف تلاش می کند.

رویا احمدیان با تاکید بر تحقق بخشی عمده ای از اهداف فرهنگی و معنوی بهزیستی در جامعه افزود: ارتقاء ارزشهای معنوی و دینی بین جامعه تحت پوشش اولویت بهزیستی در برنامه های فرهنگی است که امروز این مهم در قالب جشنواره فرزندان مهر اجرا می شود.

وی توانمندسازی و رشد روحی و فکری کودکان بی سرپرست را از اهداف برگزاری این جشنواره های سراسری عنوان کرد و متذکر شد: سازمان بهزیستی در قبال فرزندان بی سرپرست وظایف مهمی دارد که به آنها عمل شده است.

احمدیان اضافه کرد: سازمان بهزیستی با توجه به تکلیف شرعی، وظیفه انسانی و ماموریت قانونی خود در قبال کودکان بی سرپرست، فراهم کردن زمینه های مناسب به منظور توانمندسازی در ابعاد مختلف نیازهای کودکان بی سرپرست را مورد توجه قرار می دهد.

وی با اشاره به اهداف دیگر جشنواره فرزندان مهر تصریح کرد: رشد و ارتقای احساس تعلق جمعی، عواطف و تفکر فردی و گروهی، شناخت و رشد استعدادهای فرهنگی و ورزشی و تعامل و مشارکت برای اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی از جمله اهداف جشنواره فرزندان مهر است که سازمان بهزیستی آنها را دنبال می کند.

دبیر هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر با اشاره به ضرورت ارتقای سطح استقامت جسمانی و روانی کودکان تحت سرپرستی از طریق ایجاد زمینه های مختلف و کسب اعتماد به نفس ادامه داد: برخورداری کودکان از حمایتهای اجتماعی می تواند در ظهور استعدادهای بالقوه کودکان تحت سرپرستی بهزیستی نقش پر رنگی داشته باشد.

وی با تاکید بر تلاش برای حضور کودکان بی سرپرست در عرصه رقابتهای سالم اجتماعی و ایجاد زمینه به منظور کسب موفقیت به عنوان محور فعالیت بهزیستی بیان داشت: تقویت توانمندیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی فرزندان مهر پس از گذشت شش دوره از جشنواره فرهنگی و ورزشی به مرحله خوبی رسیده اما باید باز هم به تلاشها ادامه داد.

احمدیان همچنین با بیان اینکه هزار و 500 نفر از سراسر کشور برای شرکت در جشنواره وارد اردبیل شده اند، افزود: اردبیل به مدت 9 روز شاهد برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان مهر در دو قسمت دختران و پسران خواهد بود.

وی با اشاره به زمان رقابت دختران و پسران فرزندان مهر اضافه کرد: جشنواره ویژه دختران از چهارم تا هفتم شهریور ماه و مسابقات ویژه پسران از هفتم تا 13 شهریور ماه در رشته های مختلف برگزار می شود. بوشهر قهرمان رقابتهای "فرزندان مهر" در بخش دختران

در پایان این رقابتها در بخش دختران و بر اساس آرا هیئت داوران در رشته ورزشی آمادگی جسمانی رده سنی زیر 14 سال معصومه جوکار از بوشهر، منا عدالتی از خراسان شمالی و ثریا عابدینی از تیم تهران ب مقام اول تا سوم را کسب کردند. در پایان این رقابتها در بخش دختران و بر اساس آرا هیئت داوران در رشته ورزشی آمادگی جسمانی رده سنی زیر 14 سال معصومه جوکار از بوشهر، منا عدالتی از خراسان شمالی و ثریا عابدینی از تیم تهران ب مقام اول تا سوم را کسب کردند.



در رشته آمادگی جسمانی در رده سنی بالای 14 اعظم ترکاشوند از همدان مقام سوم، شیما فرهادی از فارس مقام دوم و مهناز میرزایی از گیلان مقام اول شناخته شدند.

زینب جمشیدی از تهران الف، فاطمه شجاع از تهران ب و شبنم حبیبی از آذربایجان غربی نیز به ترتیب مقام های اول تا سوم رشته دوومیدانی زیر14 سال شدند.



در رشته دو ومیدانی در رده سنی زیر 14 سال نیز حکیمه احمدی از خراسان رضوی ، شهلا اسکندری از اردبیل و سمیرا توکلی از اصفهان به مقامهای سوم تا اول این رشته ورزشی درست یافتند.



سیما داشدی از بوشهر نیز مقام اول، مهناز رضایی از کهکیلویه وبویراحمد مقام دوم و شیرین نوبخت از کردستان و فاطمه متولی مهر از یزد به طور مشترک مقام سوم رشته تنیس روی میز زیر14 سال را کسب کردند.



در رشته ورزشی تنیس روی میز در رده سنی بالای 14 سال زهره پیوند کش از کهکیلویه و بویر احمد و بهاره مقیمی از تهران ب به طور مشترک مقام سوم، سمانه جعفری از کرمان مقام دوم و زیور الهی از بوشهر مقام اول این رشته از مسابقات را کسب کردند.



در رشته ورزشی شطرنج که در یک رده سنی برگزار شد نیلوفر نعمتی فرد از بوشهر اول، سحر قربان تبار از مازندران دوم و فاطمه فعله گری از فارس سوم شدند.



مریم امیدی از استان البرز، لیلا صادقی از کرمان و شقایق مولایی از سمنان در رشته ورزشی شنا در رده سنی زیر14 سال و فاطمه حسینی از قم، افسانه خلیلیان از خراسان رضوی و پریسا صادقی از اصفهان در رشته ورزشی شنا در رده سنی بالای 14 سال به عناوین اول تا سوم رسیدند.

همچنین از این دوره از مسابقات عاطفه زارعی از بوشهر در رشته ورزشی دوومیدانی و فاطمه پورشیخ علی از کرمان در رشته ورزشی شنا تقدیر شدند.

