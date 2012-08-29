سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک گروه ماشین آلات سنگین از خراسان شمالی با هدف کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله شمال غرب کشور و همچنین آوار برداری مناطق زلزله زده به آذربایجان شرقی اعزام می‌شود.

وی افزود: در این راستا شنبه 11 شهریور ماه 8 دستگاه ماشین آلات سنگین شامل لودر، کمپرسی و بیل مکانیکی به همراه تجهیزات لازم از بجنورد به مناطق زلزله زده اعزام خواهد شد.

میرکریمی اظهار امیدواری کرد: با توجه به در پیش بودن فصل سرما و سردسیر بودن منطقه، وضعیت اسکان مناسب مردم زلزله‌زده شمال غرب کشور، هر چه سریع‌تر ساماندهی شود.

پیش از این نیز هلال احمر خراسان شمالی 35 نیروی امدادگر، 400 دستگاه چادر، یک هزار تخته موکت و 2 هزار تخته پتو را به مناطق زلزله زده ارسال کرده بود.

همچنین این جمعیت با ساماندهی 50 پایگاه سیار در شهرهای این استان اقدام به دریافت کمک‌های غیرنقدی مردم برای آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی می‌کند.

تاکنون میزان قابل توجهی از کمک‌های غیرنقدی مردم خراسان شمالی برای اهدا به هموطنان زلزله زده در استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده که پس از تفکیک و بسته بندی به مناطق زلزله زده ارسال خواهد شد.

علاوه بر این هلال احمر خراسان شمالی شماره حساب 99999 را برای واریز کمک‌های نقدی مردم با هدف کمک به زلزله زدگان شمال غرب کشور اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، 21 مرداد ماه سال جاری بر اثر وقوع زلزله 6.3 ریشتری در استان آذربایجان شرقی در شهرهای هریس، اهر و ورزقان بیش از 300 نفر از هموطنان کشته و بیش از 2 هزار نفر نیز مصدوم شدند.