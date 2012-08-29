پرواز سران اجلاس به تهران از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود رسولی نژاد رئیس کمیته فرودگاهی و پروازی در هشتمین جلسه کمیته هماهنگی اجلاس سران غیر متعهد که امروز در فرودگاه بین اللملی مهر آباد برگزار شد، از آمادگی کامل فرودگاههای مهرآباد و امام(ره) برای میزبانی از مهمانان اجلاس خبر داد.



وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی همکاران فرودگاهی، گفت: علیرغم تعطیلات دستگاههای دولتی در تهران، همکاران ما در فرودگاههای استان تهران برای برگزاری اجلاس به صورت مستمر و بدون تعطیلات در حال انجام وظیفه هستند.

رسولی نژاد با بیان این که تا کنون105 هیات وارد ایران شده و اجلاس کارشناسان با موفقیت برگزار شده است، افزود: وزرای امور خارجه از طریق فرودگاههای بین المللی مهرآباد و امام (ره) وارد کشور شده اند.

وی هماهنگی های صورت گرفته در پذیرش مهمانان را بی نظیر توصیف کرد و یادآور شد که تاکنون مشکلی در فرودگاهها مشاهده نشده است. رئیس کمیته فرودگاهی و پروازی خاطر نشان کرد: سئولان ستاد برگزاری اجلاس سران از اقدامات صورت گرفته در فرودگاههای کشور تقدیر و تشکر کرده اند.

وی با بیان این که محل پارک هواپیمای مهمانان کاملا آماده شده است، گفت: فرودگاه مهرآباد در ایام برگزاری اجلاس، پروازهای روزانه خود را بین 30 تا 50 درصد کاهش داده است.



رسولی نژاد ضمن قدردانی و مثبت ارزیابی کردن عملکرد همه دستگاههای دست اندرکار برگزاری اجلاس گفت: این فعالیت تا پایان کار شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران ادامه خواهد داشت.



مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور در پایان ابراز امیدواری کرد فعالیت های مرتبط با اجلاس باهماهنگی 27 ارگان مستقر در فرودگاههای کشور، تا پایان به نحو احسن و بدون کوچکترین خلل پیش رود .



در ادامه این جلسه سایر مسئولان کمیته هر یک گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرده واز برنامه های آتی خود تا پایان اجلاس سخن گفتند.