به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "نیوز" چاپ پاکستان در ادامه این مطلب آورده است: ایران می خواهد با استفاده از این نشست به کشورهای غربی نشان دهد که تلاش های آنها برای انزوای دیپلماتیک تهران با شکست مواجه شده است . روزنامه نیوز در ادامه تاکید می کند که جمهوری اسلامی ایران همچنین بر آن است تا با این اقدام، خود را "صدای پیشرو" در جهان در حال توسعه معرفی کند.

این روزنامه می نویسد : جمهوری اسلامی در این نشست موضوع سوریه را که دولت آن درگیر با ستیزه جویان است و موضوع هسته ای خود را که غرب مدعی است که ایران در پی ساخت بمب اتمی است و تهران آن را انکار می کند، مطرح می کند.

این روزنامه در ادامه به اتومبیل های منهدم شده دانشمندان و شهدای هسته ای ایرانی که در محل اجلاس به نمایش گذاشته شده اشاره کرده و به نقل از یکی از نمایندگان شرکت کننده در نشست می نویسد: این تصاویر کاملا مرا شوکه کرد.