خواجه عبدالله انصاری؛ علت نابینا شدن

در آغاز طلبه جدی حدیث بود و سپس، مدرس سرشناس این موضوع شد. با آرای عقل گرایانه فیلسوفان اشعری به شدت مخالف بود و اعتقاد داشت کلام خدا(قرآن) قدیم است نه مخلوق. او هیچ گاه با دشمنان اعتقادی خویش سازش نکرد. امام ابن حنبل (164-241) برای وی الگو بود. در مدح ابن حنبل قصیده‏ای نونیه به عربی سروده است.

در اکثر کتاب‏ها علاوه بر پیرهرات لقب شیخ الاسلام نیز به او داده‏اند. در تاریخ اسلام این لقب به کسانی گفته می‎شود که در عصر خود سرآمد و پیشرو دانشمندان علوم دینی بوده‏اند و مرجع روحانی در حل و فصل قضایا و مباحث علمی به شمار می‏رفته‏اند.

عنوان خواجه که در نوشته‏های فارسی غالبا جلو نام انصاری می‎آید به معنای سرور است. از دیرباز رسم بوده است در سرزمین‏های فارسی زبان اخلاف یاران مهم پیامبر را با این عنوان افتخاری خطاب می‎‏کردند.

در همه منابع و مأخذ بر مخالفت‏های سخت وی با مبتدعان و متکلمان و اصحاب رأی و برپای داشتن سنت و بی باکی و تعصب فوق العاده او در این کار و نترسیدنش از سلطان و وزیر در اقامه دین و سنت تأکید شده است. مخالفت‏های آشکار و بی باکانه او با اهل کلام و رأی، به مجالس وعظ و خطابه و تذکیر و تفسیر او محدود نمی‏شد.

اوچند رساله و کتاب نیز در این موضوعات تألیف کرد که "اربعین فی الصفات" یا کتاب "الاربعین فی دلائل التوحید و ذم الکلام" از آن جمله است. مبنای استدلال در این آثار ، اثبات گمراهی متکلمان و اصحاب رأی بر اساس حدیث‏های پیامبر است. بخشی از نظریه‎های او در مورد اهل کلام و فلاسفه و زنادقه در طبقات الصوفیه نیز نوشته شده است. او اهل کلام را کسانی می‏داند که نص‎های کتاب و سنت را کنار می‎گذارند و به علم فلسفه و بحث و تکلف متوسل می‎شوند و به عقل و هوای خویش بیشتر از کتاب و سنت ارزش می‎دهند که این کار موجب گمراهی آنان و دیگران می‏شود. به این سبب از نظر او دانستن علم کلام جهل است و سلامت در ترک آن. علت مخالفت او با ابوالحسن اشعری و پیروانش نیز همین است.

خواجه عبدالله در سال473ه.ق بر اثر شب زنده داری‏های بسیار و مطالعه و نوشتن حدیث در نور اندک چراغ نابینا شد. انصاری پس از سال‎ها ارشاد و مجاهدت در 22 ذی الحجه 481 در 82 سالگی در هرات در گذشت. درگازرگاه در کنارخانقاه شیخ عمو، دفن گردید. از آن زمان تا کنون، تربت وی زیارتگاه مهمی برای اهل دل شده است. اولین بنای مزار خواجه در دوران سلطان غیاث الدین محمد بن سام غوری به صورت مدرسه در کنار تربت خواجه، به دستور امیر عزالدین عمر مرغندی، جدشاهان کرت، تعمیرشد. این بنا در یورش چنگیز ویران شد که در 829 با عمارت‏های عالی و نفیس، به فرمان شاهرخ میرزا ساخته شد که تا کنون با کاشی‏های معرق و کتیبه‎ها و تزئینات عهد تیموری باقی است. لوح بزرگ و بلند بالای سر مزار خواجه در عهد سلطان ابوسعید گورکانی در 859 ساخته و نصب شد.