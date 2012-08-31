انتشار خاطرات یک کودک 9 ساله از جنگ در کتاب «به رنگ کودکی»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «به رنگ کودکی» دربرگیرنده خاطرات جواد صحرایی است که زندگی وی در دوران 9 سالگی را به همراه خانواده‌اش در مناطق جنگی روایت می‌کند.

صحرایی در این کتاب به شرح خاطرات زندگی خود و خانواده‌اش در فاصله سال‌های 1365 تا 1367 در پایگاه نظامی وابسته به لشکر 25 کربلا که پدر وی در آن سمت فرماندهی گردان امام محمد باقر(ع) را برعهده داشت، می‌پردازد.

سبک زندگی در یک پایگاه نظامی به همراه خانواده سایر فرماندهان نظامی این لشکر و مشاهده یک کودک 9 ساله از آن روزها، این کتاب را فراهم آورده است.

صحرایی بخشی از خاطرات خود را در این کتاب اینگونه روایت کرده است:

هواپیماهای عراقی غروب‌ها و شب‌ها بیشتر پیدایشان می‌شد. نور چشمک‌زن قرمز رنگی از آنها ساطع می‌شد و وقتی پدافندها شروع به تیراندازی می‌کردند، شادی کودکانه ما از آن آتش بازی‌ها دیدنی بود. اضطراب من از حضور جنگنده‌ها در طول روز بیشتر از شب بود. پرواز وحشتناک آن خفاش‌ها و صدای مهیب‌شان تنمان را به لرزه در می‌آورد. ترس از بمب، صدای مهیب هواپیماها، همگی سایه شوم وحشت را بر سر ما نگه می‌داشتند. همیشه خلبان‌ها برای من آدم‌های خشن و بی‌رحمی بودند. از خودم می‌پرسیدم: «این خلبان‌ها چطور دلشان می‌آیر این آدم‌های خوب را بکشند. گناه این زن‌ها و دخترها چیست؟ مگر نمی‌دانند وقتی می آیند ما می‌ترسیم؟»

این کتاب به کوشش حسن و حسین شیردل تدوین شده است که پیش از این نیز آثاری چون «زمین ناله می‌کند»، «ماه در میدان مین»، «شب موصل»و «باران های هفت تپه» به کوشش آنها منتشر شده است.

«به رنگ کودکی» را دفتر ادبیات و پایداری مراکز استانی حوزه هنری در 126 صفحه و با قیمت 3900 تومان منتشر کرده است.