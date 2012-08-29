رئیس جمهور اجازه بازدید بان کی مون از تاسیسات هسته ای را داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین مراسم افتتاح مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره حضور سران کشورها در اجلاس عدم تعهد و شیطنت های آمریکایی ها و غربی ها برای جلوگیری از حضور سران، گفت: حضور چشم گیر سران کشورها در ایران نشان می دهد که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور نقش آفرین مهم و اثرگذار در عرصه بین المللی به راحتی می تواند خواسته های خود را برآورده کند.

وی افزود: در این چالش نفس گیر سیاسی که به ویژه در یکی دو ماه اخیر وجود داشت و تلاش فراوانی شده بود که اجلاس با موفقیت همراه نباشد شاهد هستیم که میزان مشارکت اعضای اجلاس در نشست تهران نسبت به 15 اجلاس گذشته بالاتر از متوسط بوده است.

وی با اشاره به اینکه این یک دستاورد بزرگ سیاسی برای جمهوری اسلامی است، بیان کرد: آنهایی که القا می کردند جمهوری اسلامی از نظر سیاسی منزوی شده اکنون می توانند ببینند که ما حرفمان شعارگونه نیست. حرف های ما با واقعیت همراه است و واقعیت نیز قابل رویت است.

صالحی تصریح کرد: دیروز نزدیک به 35 وزیر و امروز نیز 20 تا 30 وزیر در اجلاس عدم تعهد سخنرانی می کنند. بنده سعی کردم با اغلب وزرا نشست دوجانبه داشته باشم اما به قدری برنامه ها فشرده است که فرصت نیست.

وی افزود: حدود 45 نفر از روسای کشورها نیز که رئیس جمهور، نخست وزیر و معاون رئیس جمهور هستند به ایران سفر کرده اند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره بازدید سران کشورها از تاسیسات هسته ای، گفت: ما چند انتخاب را برای مهمانان در نظر گرفته ایم . آنها می توانند از شهرهای مهم کشور مانند اصفهان، تبریز و شیراز و یا مراکز صنعتی مانند عسلویه یا شرکت های خودروسازی، مراکز علمی و یا مراکز تحقیقاتی مثل سازمان انرژی اتمی بازدید کنند. هر کسی به هر گزینه ای علاقه مند است ثبت نام می کند و ما نیز در این زمینه اقدام می کنیم.

صالحی درباره بازدید بان کی مون از تاسیسات هسته ای گفت: بان کی مون هم اگر بخواهد می تواند از تاسیسات هسته ای بازدید کند. رئیس جمهور این اجازه را که ایشان بازدید داشته باشند داده است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد نیز گفت: باید بتوانیم آرای 120 را به همگرایی دعوت کنیم که این کار مشکلی است.

وی افزود: بحث حقوق بشر چون با یکسری مسائل سیاسی آمیخته شده موضوع را پیچیده تر می کند امیدواریم بتوانیم حقوق بشر را از فضای سیاست زده خارج کنیم. در جمع 120 کشور دنیا که نزدیک به دوم سوم کشورهای دنیا هستند کار بزرگی را سامان دهیم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: تنوع فرهنگی یک بحث حساس است. فرهنگ ها ضمن اشتراکاتی که دارند اختلاف نیز دارند و باید با هوشمندی روی اشتراکات سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم روابط مردمی بین کشورهای عضو را تسهیل کنیم.

به گفته صالحی برای این امر نیاز است که دست اندرکاران این مراکز نهایت درایت خود را در این امر به کار بندند. به جاست که عزیزان از نخبگان و فرهیختگان سایر کشورها نیز استفاده کنند و برگزاری نشست ها در سایر کشورها نیز بسیار مفید است.