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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

به مناسبت هفته دولت/

استخر شنای تفریحی شین سنندج به بهره برداری رسید

استخر شنای تفریحی شین سنندج به بهره برداری رسید

سنندج - خبرگزاری مهر: در گرامیداشت هفته دولت استخر شنای شین با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سنندج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران، مدیر کل و معاونین ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان سنندج استخر شنایی تفریحی شین با زیر بنای هزار و 300 متر مربع در سنندج به بهره برداری رسید.

در این استخرمکان هایی مانند استخر شنا، سنا، رستوران، پارکینگ و غیره با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان احداث شده است.

استخر شنای تفریحی شین سنندج با مشارکت بخش خصوصی، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین شرکت شیرین شهر افتتاح شد.

این مجموعه آبی در بخشهای مختلف در شهرک بهاران سنندج آماده خدمت رسانی به شهروند سنندجی است و در دو بخش برادران و خواهران فعالیت می کند.

کد مطلب 1683807

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