16 ایستگاه آتش نشانی فعال در استان البرز به مردم خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سعید صفری قبل از ظهر چهارشنبه در بیست نهمین نسشت کمیته معاونان خدمات شهری کلانشهرهای کشور که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت:‌ 22 شهروند کرجی به طور میانگین

روزانه فوت می کنند و در 5 ماهه اول سال جاری نیز سه هزار و 363 کرجی فوت کرده اند.



وی ادامه داد: فوتی مرد در 5 ماه اول 2 هزار و 63 نفر و یک هزار و 300 نفر فوتی زن بوده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: نیروهای سازمان های آرمستان ها 105 نفر هستند که در حال حاضر در حال فعالیت هستند.



21 بازار فعال در استان البرز وجود دارد



وی با بیان اینکه 21 بازار فعال در استان البرز وجود دارد،‌ اضافه کرد: بودجه سال 90 سازمان میادین 11 میلیارد تومان بوده است.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج افزود:‌ گردش مالی روزانه غرفه های سازمان میادین 365 میلیون تومان و ماهانه 11 میلیارد تومان و 132 میلیارد تومان در سال است.



16 ایستگاه آتش نشانی فعال در استان البرز وجود دارد



وی گفت: ‌16 ایستگاه فعال و 14 ایستگاه آتش نشانی نیز آماده افتتاح است که آتش نشانی به دلیل جذب نیرو امکان افتتاح این ایستگاه ها را نداشت.



معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به صدور مجوز جذب 165 آتش نشان در کرج،‌ اضافه کرد: در حال حاضر این جذب نیرو در مرحله آزمون است.

روزانه 15 حریق و ماهانه 450 حریق در کرج اتفاق می افتد



صفری با بیان اینکه روزانه 15 حریق و ماهانه 450 حریق در کرج اتفاق می افتد، افزود:‌ عملیات نجات روزانه 10 مورد و در ماه 300 مورد است.



ماهانه 52 هزار تماس با سامانه 125 صورت می گیرد



معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به اینکه روزانه یک هزار و 700 تماس و ماهانه 52 هزار تماس با سامانه 125 گرفته می شود، اضافه کرد:‌ در حال حاضر نیرو رسمی این نهاد 342 نفر و 13 نفر به عنوان تامین نیرو هستند.

