تشدید نظارت بر سرویس های مدارس در قم

علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در بحث ساماندهی سرویس مدارس پنج جلسه با شورای آموزش و پرورش برگزار شد.

وی گفت: نظارت بر شرکت های حمل و نقل درون شهری که سرویس های مدارس را بر عهده داشتند امسال بیشتر شده و ساماندهی این شرکت ها و همچنین شرکت های آموزش و پرورش آغاز شده است.



نرخ سرویس ها از تیرماه ابلاغ شده است

مدیر عامل شرکت تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: نرخ های سرویس ها از تیرماه ابلاغ شده و توسط آموزش و پرورش نیز اطلاع رسانی شده است.

وی بیان کرد: امسال یک تیم سه نفره متشکل از آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی و تاکسیرانی بر فعالیت سرویس های مدارس نظارت می کنند.

اقبالیان ادامه داد: چنانچه ظرفیت سرویس ها مناسب نباشد، سرویس ها دارای برچسب سرویس مدارس نباشند، تابلو تاکسی سرویس مدارس نداشته باشند و یا کارت سرویس مدارس نداشته باشند، کرایه اضافه از ولی دانش آموز گرفته شود و مواردی از این قبیل با آنها برخورد می شود.



وی گفت: پلیس انتظامی نیز در جلوی درب مدارس سرویس ها را کنترل می کند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه امسال یک تیم قوی برای نظارت تشکیل شده است و سازمان تاکسیرانی به نظارت شدید می پردازد افزود: نظارت بر تاکسی ها از روز اول مهر آغاز شده اما تا مشکل سرویس ها برطرف شود از 10 مهرماه نظارت ها تشدید می شود.

وی بیان کرد: امسال همه سرویس ها باید دارای برچسب سرویس مدارس، تابلو تاکسی سرویس مدارس و همچنین کارت سرویس مدارس باشند.