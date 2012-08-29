به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امامی صبح چهارشنبه در بازدید از کانون های فرهنگی مساجد شهرستان شاهرود ضمن تاکید بر اینکه مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باید عمل به منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند، افزود: رونق گرفتن فعالیتهای تربیتی مساجد گام بلندی در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلامی است.
وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان بر علیه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی اظهار داشت: مهمترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، فعالیت های فرهنگی هنری با محوریت موازین اسلامی است و کانونهای فرهنگی هنری در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.
مسئول ساماندهی و نظارت بر کانون های مساجد استان سمنان افزود: فعالیت های مسجدی فرصتی برای بروز استعدادهای فرهنگی دینی جوانان هستند.
امامی همچنین با اشاره به نقش کانون های مساجد در اشاعه هنرهای اسلامی و اعتلای روحیه جوانان، اظهار داشت: فعالیت های مسجدی فرصتی برای بروز استعدادهای فرهنگی دینی جوانان هستند.
وی تصریح کرد: بیان تفکر و فعالیت نخبگان مساجد در راستای ارزشهای اسلامی و تحکیم بنیان معنوی جامعه خواهد بود.
مسئول ساماندهی و نظارت بر کانون های مساجد استان سمنان کانونهای فرهنگی مساجد را یکی از جایگاههای اصلاح الگوی مصرف دانست و تأکید کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باید در زمینه مصرف و تولید فرهنگی به اصلاح الگوی مصرف بپردازند.
از مجموع 44کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان شاهرود، 23 باب شهری و 21 باب روستایی است.
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