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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

امامی مطرح کرد:

فعالیت‌های تربیتی مساجد، گامی در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلامی

فعالیت‌های تربیتی مساجد، گامی در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلامی

سمنان-خبرگزاری مهر: مسئول ساماندهی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان گفت: رونق گرفتن فعالیت‌های تربیتی مساجد گامی در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امامی صبح چهارشنبه در بازدید از کانون های فرهنگی مساجد شهرستان شاهرود ضمن تاکید بر اینکه مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید عمل به منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند، افزود: رونق گرفتن فعالیت‌های تربیتی مساجد گام بلندی در مسیر اعتلای فرهنگ غنی اسلامی است.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان بر علیه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی اظهار داشت: مهم‌ترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، فعالیت های فرهنگی هنری با محوریت موازین اسلامی است و کانون‌های فرهنگی هنری در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

مسئول ساماندهی و نظارت بر کانون های مساجد استان سمنان افزود: فعالیت های مسجدی فرصتی برای بروز استعدادهای فرهنگی دینی جوانان هستند.

امامی همچنین با اشاره به نقش کانون های مساجد در اشاعه هنرهای اسلامی و اعتلای روحیه جوانان، اظهار داشت: فعالیت های مسجدی فرصتی برای بروز استعدادهای فرهنگی دینی جوانان هستند.

وی تصریح کرد: بیان تفکر و فعالیت نخبگان مساجد در راستای ارزش‌های اسلامی و تحکیم بنیان معنوی جامعه خواهد بود.

مسئول ساماندهی و نظارت بر کانون های مساجد استان سمنان کانون‌های فرهنگی مساجد را یکی از جایگاه‌های اصلاح الگوی مصرف دانست و تأکید کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید در زمینه مصرف و تولید فرهنگی به اصلاح الگوی مصرف بپردازند.

از مجموع 44کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان شاهرود، 23 باب شهری و 21 باب روستایی است.

کد مطلب 1683812

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