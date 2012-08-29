34 جایگاه CNG در استان زنجان فعال است

علی اصغر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی مخازن سوخت استان زنجان به 40 میلیون لیتر افزایش یافته است.

وی ، هدفمندسازی یارانه ها را یکی از دستاوردهای مهم دولت مهر یاد کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و هوشمند سازی عرضه سوخت هزار و 569 میلیارد ریال صرفه جویی در بحث سوخت صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان زنجان گفت: قبل از هوشمندسازی عرضه سوخت روزانه یک میلیون و 200 هزار لیتر در استان زنجان مصرف می شد ولی در حال حاضر روزانه 750 هزار لیتر سوخت در استان مصرف می شود.

عباسی ، به تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل فرآورده های سوختی استان زنجان اشاره کرد و افزود: امروز استان زنجان یکی از مناطق مهم در پخش فرآورده های سوختی است که در پخش فرآورده های به سایر استان ها نیز کمک رسانی می کند.

وی در ادامه یاد آور شد:10 جایگاه CNG با اعتبار 39 میلیارد تومان در دست احداث است.



مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان زنجان ادامه داد: در دولت مهرجایگاه های عرضه فرآورده های سوختی از 32 به 42 جایگاه افزایش یافته و 8هشت جایگاه دیگر نیز در دست احداث است.