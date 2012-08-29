به گزارش خبرنگار مهر،‌ سید علی آقا زاده قبل از ظهر چهارشنبه در بیست نهمین نسشت کمیته معاونان خدمات شهری کلانشهرهای کشور که در سالن جلسات مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت:‌ شهرداری یک ارگان درآمد و هزینه است و امروزه چنین قالبی را فقط در شهرداری ها مشاهده می کنیم بنابراین شهرداری ها می توانند برای بسیاری از مدیران ما الگو باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت با موانع و مشکلات مواجه است،‌ اضافه کرد: نحوه مدیریت شهرداری ها می تواند انطباقی برای خیلی از دستگاه ها باشد.



وی با اشاره به اینکه حدود 22 سال پیش در سمت قائم مقام شهرداری قرار داشتم،‌ افزود: با حوزه خدمات شهری به خوبی آشنایی دارم و بیش از 60 درصد از پیشانی کار شهرداری از حوزه خدمات شهری در حال انجام گرفتن است.



شهردار کرج تصریح کرد: معاونان خدمات شهری می توانند خدمات آبرومندی را به شهروندان ارائه کنند.

آقازاده با بیان اینکه تغییرات زیادی را در حوزه خدمات شهری کرج تا کنون شاهد بوده ایم، اضافه کرد: امروزه کرج ویژگی های بسیار متفاوتی با سایر شهرهای کشور دارد.



وی افزود:‌ نرخ رشد جعیت کرج 4 و نیم درصد است که اکثراً به دلیل مهاجرت است اگر با همین رشد حرکت کنیم در سال 1404 دومین کلانشهر ایران بعد از تهران خواهیم شد.



شهردار کرج اظهار داشت:‌ کرج در حال حاضر سومین کلانشهر کشور است بنابراین ساختارهای آن نمی تواند متناسب با رشد جمعیت توسعه پیدا کنند.

آقازاده با بیان اینکه سعی بر این است که محدودیت ها و کمبودها را کم کنیم،‌ اضافه کرد: در حال حاضر طرح های مختلف در حوزه ترافیک،‌ فضای سبز و خدمات شهری در شرف انجام است.



وی اظهار داشت:‌ خدمت بسیار بزرگ دولت به ما تاسیس استان البرز بود که با تاسیس این استان آینده ای روشن را در 5 سال آینده داریم.



شهردار کرج گفت: در 20 سال آینده البرز را در همه شاخص های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جزو استان های برتر مشاهده می کنیم.



آقازاده افزود: در حال حاضر فاصله زیادی داریم ولی البرز طی ده سال آینده این ظرفیت و پتانسیل را دارد که رشد کند و جزو استان های برتر شود.



وی گفت: اگر موفقیتی در مجموعه شهرداری کرج داشتیم یکی از دلایل آن حمایت و پشتیبانی منطقی و اصولی مجموعه استانداری بوده است.

شهردار کرج ادامه داد: در طول عمر مدیریت شهرداری و شورای سوم کارنامه شهرداری کرج در ابعاد مختلف خدمات شهری،‌ عمران و سایر خدمات درخشان بوده است.



آقازاده تصریح کرد: بیش از 400 نوع وظایف در حوزه وظایف تعریف شده است و شاهد این هستیم که آمارها و شاخص های خوبی به ثبت رسیده است.



وی افزود: شهرداری ها به عنوان مدیریت های پرتوان جمهوری اسلامی مطرح هستند و ما در شهرهای بزرگ مانند مشهد، تهران، اصفهان، قم، شیراز و سایر کلانشهرها انصافاً شاهد مدیریت خوب هستیم و مدیران کشور باید از نحوه مدیریت در شهرهای بزرگ و کوچک الگو برداری کنند.



شهردار کرج اظهار داشت:‌ کار بسیار خوبی را سازمان فضای سبز کرج انجام داده اند و آن این است که اولین نمایشگاه بین الملی گل و گیاه در کرج برگزار کرده اند.



وی گفت:‌ کارخانه آسفالت شهرداری کرج بهترین و زیباترین کارخانه در ایران است و این کارخانه در دل شهر کرج است اما کوچکترین آلودگی ندارد و با استاندارد کشورهای اروپایی منطبق است.



آقازاده افزود:‌ تا این لحظه بیش از دو برابر سال گذشته در سطح شهر آسفالت ریخته ایم و تا پایان سال رکورد و بی نظیر در بحث آسفالت خواهیم رسید.