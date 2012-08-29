مقاومت ساختمانها مهمترین دغدغه مردم در هنگام وقوع زلزله

کامران حاج نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دغدغه مردم در میزان مقاومت ساختمانها در برابر زلزله در حالی است که نهادهای مرتبط با امر ساخت و ساز به دلیل اختلاف سلیقه قادر نیستند به یک اجماع کلی برای نهادینه کردن مقاومت ساختمانها در برابر زلزله دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در فرآیند ساخت و ساز طرفهای ذینفع شامل مردم، دولت و شهرداریها، کارفرما، سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسین مربوطه هستند گفت: هرکدام از این سازمانها به نوبه خود از وجود برخی نارسائی ها در این عرصه گلایه مندند.

نصراللهی ادامه داد: دولت و شهرداریها متأسفانه در برخورد با مهندسان رفتارهای یکجانبه و تحکم آمیز دارند و بر خلاف قوانین و مقررات جاری عمل می کنند این درحالی است که همزمان کارفرمایان از مشخص نبودن ساز و کار انتخاب مهندسان و نحوه ارجاع کار به مهندسان گلایه دارند.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: در همین حال در این زمینه مهندسان گلایه مند از عدم دفاع سازمان نظام مهندسی ساختمان از اعضا در تصمیم گیریهای یکجانبه و محدود کردن نقش سازمان مهندسی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها هستند.

به گفته وی، عدم ایجاد فضای تعامل با مهندسان و برخورد با آنها نظیر ارباب رجوع، عدم ایجاد راهکارهای مناسب کسب و کار برای مهندسان، عدم بکارگیری خدمات 7 رشته مصوب بویژه خدمات مهندسان ترافیک و شهرسازی و در یک کلام عدم حفظ شأن و جایگاه واقعی مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی از جمله مواردی است که باعث شده مشکل این مهندسان بیش از پیش افزایش داشته باشد.

حاج نصرالهی گفت: برای رفع مشکلات مذکور و اصلاح ساز و کارها سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش بسیار مهمی دارد و این سازمان می بایست مرجع رسمی یگانه ای برای حل موضوعات مرتبط باشد. برای رسیدن به این جایگاه سازمان می بایست در بر گیرنده منافع مشروع و خواسته های تمام فعالان بخش مهندسی اعم از مهندسان طراح، ناظران، مجریان، پیمانکاران، مشاوران و تولید کنندگان مصالح و فرآورده های ساختمانی باشد و مهندسی در تمام بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی را نمایندگی کند.