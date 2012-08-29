قم، مشهد، زنجان و فارس به نیمه نهایی دوبل بدمینتون کشور راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری رقابت های بدمینتون قهرمانی پسران کشور به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم، امروز پرونده این رقابت ها با معرفی نفرات برتر بخش های انفرادی و دو نفره (دوبل) بسته خواهد شد.



جدال قم با زنجان و فارس با مشهد در نیمه نهایی



در حالی که تیم‌های دوبل مدعی قهرمانی مراحل گروهی و حذفی را با غلبه بر حریفان خود با موفقیت پشت سر گذاشتند،‌ در این میان تیم قم نیز با غلبه بر رقبای خود در بخش دو نفره بازی‌ها درخشش قابل توجهی از خود نشان داد و همراه با خراسان رضوی، فارس و زنجان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.



ترابی و خلج نفرات تیم دو نفره پسران بدمینتون باز قم در رقابت های بخش دوبل تا این مرحله با قدرت به مصاف حریفان خود رفته اند و در صورت برتری در مرحله نیمه نهایی می توانند امروز جواز حضور در دیدار پایانی را به دست بیاورند.



با برگزاری دیدارهای مرحله گروهی و همچنین مسابقات حذفی، تیم های دو نفره ترابی و خلج از هیئت بدمینتون قم، واحدی و فریدونی از هیئت خراسان رضوی، یزدانی و چهارمحالی از هیئت بدمینتون فارس و ثبوتی و یاسمی از هیئت زنجان به مرحله نیمه نهایی راه یافته اند.



تجلیل از برترین ها در روز پایان مسابقات در سالن حیدریان قم



بعد از کسب این موفقیت، تیم دو نفره بدمینتون پسران قم در دیدار مرحله نیمه نهایی خود امروز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برابر تیم هیئت بدمینتون زنجان به میدان خواهد رفت تا یکی از فینالیست های بخش دو نفره بدمینتون پسران قهرمانی کشور در قم مشخص شود.



در حالی که بازی‌ها سطح بالایی دارد و تیم‌ها تمام تلاش خود را برای راهیابی به مراحل بالاتر به کار گرفته‌اند، در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت ها بخش دو نفره امروز تیم‌ دوبل بدمینتون پسران خردسال فارس در جدال با تیم هیئت بدمینتون خراسان رضوی معرفی کننده دیگر فینالیست این مسابقات خواهند بود.



تیم های برنده مرحله نیمه نهایی بخش دو نفره، عصر امروز در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی در فینال مسابقات به مصاف یکدیگر می روند و تیم های بازنده نیز به صورت مشترک موفق به کسب عنوان سوم این پیکارها شده اند.



علاوه بر انجام بازی‌های مرحله نیمه نهایی بخش دوبل، امروز با انجام دیدار نهایی مسابقات بخش انفرادی رقابت‌های بدمینتون قهرمانی پسران کشور قهرمان این بخش نیز در پایان جدال بدمینتون بازان قم و آذربایجان غربی مشخص می‌شود.

