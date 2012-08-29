مجوز انتشار 40 نشریه جدید در آذربایجان شرقی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علی داننده امروز چهارشنبه درنشست صمیمی فعالان فرهنگی و هنری شهرستان بناب از فعالیت 120 نشریه محلی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: بزودی مجوز انتشار 40 نشریه جدید محلی در استان صادر می شود و تعداد نشریات استان به حدود 160 نشریه خواهد رسید.

وی اظهار داشت: با وجود تنوع و تعداد بالای نشریات در استان، آرام ترین و منطقی ترین فضا را در مطبوعات استان شاهد هستیم.

داننده سپس کل اعتبارات فرهنگی استان را 314 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با جذب همین مقدار مبلغ از ردیفهای دیگر، رقم بودجه فرهنگی استان آذربایجان شرقی در سال حدود 600 میلیون تومان است.

وی به خدمات دولت نهم و دهم در بخش فرهنگ اشاره کرد و گفت: تمام مجتمع های فرهنگی استان در این دولت به بهره برداری رسیده اند و چارت سازمانی ادارات ارشاد نیز در زمان این دولت تحقق یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین از اخذ مجوز لازم برای جذب و استخدام 43 نفر نیروی جدید طی سالجاری در استان خبر داد و افزود: تعداد کانونهای فعال استان از 188 کانون به بیش از 600 کانون افزایش یافته است.

به گفته وی بر اساس مصوبه مجلس در 25 درصد مساجد کل کشور باید کانونهای مساجد راه اندازی گردد.

داننده در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: سالانه 800 میلیون ریال اعتبار به منظور چاپ کتاب در سطح استان اختصاص می یابد.

وی تقویت نیروی انسانی فعال در حوزه فرهنگ و هنر دراستان را مورد تأکید قرارداد و بیان کرد: این اداره کل از تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در تمام حوزه ها حمایت می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این اداره کل به عنوان محور دستگاههای فرهنگی استان درکنار انجام فعالیتهای فرهنگی تلاش می کند با حمایت از تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری الگوسازی را به عنوان شاکله اصلی فعالیتش مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه یکی از زیرساختهای تئاتر تولید متون بومی است؛ از هنرمندان عرصه موسیقی نیز خواست تا بجای پرداختن به اجراهای عمومی، به تولید موسیقی و الگوسازی در این بخش بپردازند.

داننده در ادامه سخنان خود تولید نوار صوتی و تصویری ترتیل قرآن کریم با صدای استاد زارعان را از دیگر برنامه های شاخص ارشاد اسلامی دراین استان نام برد و از استقبال یکی از مجموعه های قرآنی قم برای توزیع بین المللی این اثر ارزشمند خبر داد.

وی همچنین آمادگی خود را برای برگزاری بزرگداشت ها برای بزرگان این شهر و نیز حمایت از مورخینی که می توانند تاریخ انقلاب شهرستان بناب را به تحریر درآورند؛ خبرداد.

قبل از اظهارات مسئولان تعدادی از مسئولین کانونهای مساجد و همچنین هنرمندان با اشاره به مشکلات صنفی خود، ازعدم توجه به کانونهای مساجد، اعمال تبعیض دراختصاص اعتبارات فرهنگی برای گروههای هنری شهرستان، عدم جذب بکارگیری فارغ التحصیلان تئاتر توسط ارشاد اسلامی استان، عدم تأسیس انجمن موسیقی، عدم توجه برخی مسئولان به خواسته ها و مطالبات هنرمندان، عدم توجه کافی به انجمن نمایش و تئاتر شهرستان و وجود خلاء مدیریتی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب را از اهم مشکلات درحوزه فرهنگ و هنراین شهرستان نام برده و خواستارتوجه جدی ازسوی مسئولین امر شدند