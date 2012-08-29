واکاوی تروریسم در غرب و اسلام/ ابهام زدایی از یک واقعه زمان پیامبر(ص)

حجتالاسلام دکتر "مهدی امیدی" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واژه ترور در ادبیات اسلامی هیچگونه جایگاهی ندارد گفت: این واژه نخستین بار در فرانسه (قرن 18 میلادی) مورد استفاده قرار گرفت. در واقع قدرتمداران فرانسوی پس از پیروزی انقلاب و به دست گرفتن قدرت کاری کردند که از طریق اعدامهای گسترده، جوی از وحشت و خشونت در جامعه فرانسه شکل بگیرد تا از این طریق بتوانند انقلاب را بر جامعه فرانسه تحمیل و مخالفان را وادار به سکوت یا مهاجرت کنند. به همین دلیل، تروریسم زاییده فرهنگ غرب است و در نقطه مقابل جنبشهای آزادی بخش و ضداستعماری قرار میگیرد که تلاش داشته و دارند تا کشورهایشان را از استعمار نجات دهند.
استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) توضیح داد: با توجه به تلاش انقلابیون کشورهای مختلف برای نجات کشورهایشان از دست استعمارگران، غرب از این فرصت استفاده کرد و با دادن عنوان تروریسم به این انقلابیون، توانست مفهوم تروریسم را در فضایی خارج از ادبیات و فرهنگ غرب معرفی کند.
امیدی با تاکید دوباره بر اینکه تروریسم در اسلام هیچ جایگاهی ندارد، گفت: در اسلام چیزی که به تجویز ترور دامن بزند وجود ندارد. تمامی پیامبرانی که از سوی خدا ماموریت پیدا میکردند مباحث خود را در برابر دشمنان دین خدا عرضه کنند، خداوند آنها را مامور میکرد که با زبان لیّن با آنان سخن بگویند و این موضوع را میتوان با استناد به آیات قرآن به روشنی دریافت.
این نویسنده و پژوهشگر ادامه داد: خداوند روشی را برای ارایه دین معرفی میکند که فطرت انسانی پذیرای آن است. خداوند خطاب به پیامبر اسلام(ص) میفرماید که با استفاده از حکمت و موعظه حسنه و گفتوگو بر اساس جدال احسن مردم را به سمت خدا فرابخوان.
امیدی با رد ادعای برخی که عمل ترور را در اسلام توجیه میکنند، گفت: در کتاب «صحیح بخاری» نقل شده که پیامبر اکرم(ص) یکی از اصحابشان به نام «محمد بن سلمه» را مامور به قتل «کعب بن اشرف» رییس یهودیان خیبر و همچنین «عبدالله بن عتیک» را مامور به قتل «ابن حقیق ابورافع» از سران کفر کردند. عدهای با استناد به همین موضوع ترور را در اسلام توجیه میکنند، اما واقعیت این است که ترور و کشتار پنهانی نه تنها شیوه پیامبر نبود، بلکه اساسا در میان خلفای راشدین نیز جایگاهی نداشت. همچنین حدیث مشهور نبوی است که «الایمان [الاسلام] قید الفتک و المومن لا یفتک» به این معنا که ایمان (اسلام) مانع از ترور است و مومن اقدام به ترور نمیکند. حتی رویه مسلمانان نیز بر این بود که پیش از هر جنگی، آغاز آن را پیشاپیش اعلام میکردند و دشمنان آگاهانه وارد عرصه مقابله میشدند.
وی با بیان اینکه «از عمل پیامبر اسلام(ص) در صدور حکم قتل انفرادی این دو فرد نمیتوان مفهوم ترور را برداشت کرد» گفت: آن دو فرد از اینکه تحت تعقیب پیامبر(ص)به عنوان ولی امر جامعه قرار داشتند، مطلع بودند. صدور حکم قتل این دو فرد توسط پیامبر اسلام(ص) استثنایی است، زیرا ایشان هنگامی که در مکه تحت فشار بسیار قرار داشتند و اصحابشان شکنجه میشدند، هیچگاه دستوری برای ترور سران مشرکان صادر نکردند با وجودی که این امکان برای ایشان وجود داشت.
رییس پژوهشکده انقلاب اسلامی جامعةالمصطفی(ص) افزود: همچنین دو نفری که به دستور پیامبر کشته شدند نقض عهد کرده بودند، در حالی که پیمانشکنی در میان عربها حتی قبل از اسلام بسیار مذمت شده و اسلام نیز به این مساله بسیار توجه کرده است. موضوع این قتلها تفاوت بسیار با مسأله ترور دارد.
امیدی ترورهایی را که به اسلام منسوب میکنند مربوط به وهابیت و القاعده دانست و گفت: متاسفانه شاهدیم که به نام دین اسلام، مسلمانانی که اقرار به شهادتین میکنند و در فضای علنی نماز میخوانند به نام اینکه مشرک یا ملحدند ترور میشوند. عدهای نیز به طمع ورود به بهشت با عملیاتی انتحاری بیگناهانی را به خاک و خون میکشند. این ترورها توسط وهابیت و القاعده که در واقع مزدوران آمریکا هستند انجام میشود و این امر متاسفانه نشان از ایجاد رخنهای عظیم در دین اسلام است که میتواند بسیار مخاطرهآمیز باشد.
وی با اشاره به گروههای افراطی که با داعیه اسلام اقدام به گروگانگیری می کنند گفت: گروگانگیری انسانهای بیگناه و واداشتن آنها به انجام کارهای خلاف شرع نیز به هیچ وجه با منطق اسلام سازگار نیست، چه رسد به اینکه با داعیه اجرای حکم خدا، برخی از گروگانها سرشان بریده شود و در رسانههای جمعی دنیا به نمایش گذاشته شوند.
امیدی در پایان یادآوری کرد: ما نظیر این رفتارها را تنها در خوارج میبینیم، گروهی که نه امیرالمومنین علی(ع) و نه هیچ یک از دیگر حاکمان اسلامی حتی دولتهای اموی نیز با آنان از راه مدارا درنمیآمدند.
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