بسیج همه امکانات و منابع برای تسریع در خدمت رسانی به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر پنج شنبه در نشستی با حضور مسئولان استانی و همچنین مسئولان محلی شهرستان میامی در محل فرمانداری این شهر، به مناسبت هفته دولت ضمن تاکید بر تلاش شبانه روزی مسئولان در خدمت رسانی به مردم گفت: درسطح کشور کارهای بزرگی انجام گرفته و امروز شاهد این خدمت رسانی در روستاها و شهرها هستیم.

وی توسعه همه جانبه شهرستان تازه تاسیس میامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در ابتدای فعالیت بنده در استان سمنان امام جمعه و مردم شهرستان دو خواسته جدی داشتند و آن هم، اتصال این منطقه به گازشهری و شهرستان شدن بود که الحمدالله این خواسته به حق مردم با عنایت دولت عدالت محور تحقق یافت.

رهی ضمن تاکید بر تسریع در توسعه زیرساخت های میامی گفت: دولت محترم برای توسعه این شهرستان توجه بیشتر و ویژه ای داشته است.

استاندار سمنان ضمن تاکید بر اینکه برای توسعه استان سمنان با همه نمایندگان استان هماهنگ شده ایم، خاطرنشان کرد: همدلی و هم فکری نمایندگان استان سمنان در این دوره مجلس شورای اسلامی قابل تقدیر است.

رهی ضمن قدردانی از زحمات و همکاری کاظم جلالی گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پایه و مبنای قانون گذاری می باشد و در این پُست جلالی می تواند برای استان و شهرستان میامی مفید واقع شود.

وی تصریح کرد: حضور جلالی در مجلس یک پتانسیل بسیار ارزنده برای استان است که باید این فرصت را غنیمت بشماریم و از آن برای توسعه دایره خدمت به مردم استفاده کنیم.

استاندار سمنان به برنامه های بعد از ارتقاء شهرستان میامی اشاره کرده وگفت: 2 برنامه اصلی بعد از شهرستان شدن میامی باید صورت می گرفت که دگرگونی و تغییر چهره مرکز شهرستان و توسعه حومه شهرستان از مهمترین برنامه ها است.

رهی گفت: تغییرچهره مرکز شهرستان میامی با عمران صورت می گیرد و باید از افراد سرمایه گذار بومی برای عمران و آبادانی مرکز شهرستان استفاده کرد.

وی به بخش شدن کالپوش اشاره کرد و گفت: بعد از ارتقاء شهرستان میامی یک بخش در کالپوش دیده شده که می توان گفت کالپوش استعداد 2 بخش را دارد و منطقه فرومد نیز استعداد یک بخش را داراست.

استاندار سمنان تصریح کرد: بودجه شهرستان میامی در سطح استان نسبت به سال گذشته 3 برابر و در سطح ملی 5 برابر شده است که این نوید بخش توسعه شهرستان میامی می باشد.

استاندار سمنان افزود: میامی به سرعت خود را به شهرستانهای دیگر استان می رساند و همه برای توسعه این شهرستان تلاش می کنیم.

وی در خصوص راه اندازی قسمتی از هنرستان کوثر میامی گفت: این مرکز از هدایای سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان می باشد که بیش از 23میلیارد ریال اعتبار داشته است.

رهی با اشاره به اینکه گازشهری به روستاهای ابراهیم آباد وهمت آباد رسید و امیدواریم به زودی مردم عزیز در روستاهای محمدآباد و کلاته اسد نیز از این نعمت برخوردار شوند، تصریح کرد: اعتبار این پروژه ها سه میلیارد و260میلیون ریال می باشد.

استاندار سمنان به پروژه های افتتاحی در سطح شهرستان میامی به مناسبت هفته دولت اشاره کرده و گفت: در بخش جهاد کشاورزی156میلیون تومان، بنیاد مسکن 145میلیون تومان، شهرداری میامی 1میلیاردتومان، راه وترابری 4 میلیارد و630 میلیون تومان و کمیته امداد250میلیون تومان از جمله اعتباراتی بود که برای پروژه های قابل افتتاح در میامی هزینه شده است.

وی همچنین در پایان از همدلی مردم میامی قدردانی کرد و اظهار داشت: یک نقطه قوت در این شهرستان وجود دارد و آن نیز، یکدستی و یک دل بودن مردم این شهرستان است و این اتحاد مورد پسن خداوند می باشد.