پارک 7 هکتاری سلامت در شهرستان سبزوار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار سبزوار از افتتاح پارک 7 هکتاری سلامت این شهر در هفته دولت خبر داد.

حسین مقصودی گفت: عملیات اجرایی این پروژه که برای احداث آن 25 میلیارد ریال از منابع داخلی شهرداری هزینه شده است، از شهریورماه سال گذشته آغاز شد.

وی افزود: این پارک بزرگ شهری در حاشیه بلوار کشاورز به طول یک کیلومتر و مساحت 7 هکتار واقع و به امکاناتی همچون سالن مدیریت بحران، آمفی تئاتر روباز، آلاچیق، تجهیزات ورزشی، مکان بازی کودکان، آب نما و فضای سبز مجهز است.

بهره برداری 20 پروژه شهری تربت حیدریه همزمان با هفته دولت

شهردار تربت حیدریه از بهره برداری 20 پروژه در طول هفته دولت در این شهر خبر داد.

مهدی ناصری با اعلام این خبر گفت: بازارچه شهرداری با اعتبار یک میلیارد ریال، مخزن 200 مترمکعبی ذخیره آب با هزینه 900 میلیون ریال، زمین ورزشی قائم با اعتبار 300 میلیون ریال، آبشار سنگی با صرف 2 میلیارد ریال، پارک خطی بهشت با اعتبار یک میلیارد ریال و پارک وحدت با هزینه 500 میلیون ریال از جمله پروژه های آماده افتتاح در این هفته است.

وی افزود: افتتاح نمازخانه پارک ثامن که 900 میلیون ریال هزینه داشته، دیوار ساحلی حاصل از تعریض پل شرکت نفت که یک میلیارد ریال اعتبار برای آن صرف شده و باغ پرندگان که 3 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به خود اختصاص داده است از دیگر پروژه هایی می باشد که همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.

افتتاح 5 پارک محله در هفته دولت توسط شهرداری بجستان

شهردار بجستان از افتتاح 5 پارک محله این شهر همزمان با هفته دولت خبر داد.

مرتضی مرجائی گفت: پارک های محله بلوار مقدم، بوستان مادر، پارسا، شهدا و مطهری که به ترتیب با صرف 450 ، 500 ، 250 200 و 250 میلیون ریال اعتبار ساخته شده اند 5 پارکی هستند که در هفته دولت افتتاح خواهند شد.

وی افزود: بهره برداری از آسفالت مجموعه ورزشی میدان آزادی پارک مطهری که 600 میلیون ریال از اعتبارات استانی و منابع داخلی را به خود اختصاص داده و همچنین ساختمان موتوری شهرداری که ساخت آن350 میلیون ریال هزینه در بر داشته است از برنامه های شهرداری به مناسبت هفته دولت است.

مرجائی در ادامه با اشاره به افتتاح نخستین مجموعه ورزشی ویژه بانوان بجستان در این هفته گفت: عملیات اجرایی این سالن 320 متری مجهز به زمین چمن مصنوعی فوتبال و بسکتبال و ست کامل ورزشی و بدنسازی که پس از صرف 700 میلیون ریال اعتبار در هفته دولت افتتاح شد از سال گذشته در پارک مطهری آغاز شده بود.

برگزاری جشن پایان دفن غیربهداشتی زباله شهر سبزوار در هفته دولت

شهردار سبزوار از برگزاری جشن پایان دفن غیربهداشتی زباله این شهر همزمان با هفته دولت خبر داد.

حسین مقصودی گفت: تاکنون زباله های شهروندان به صورت غیربهداشتی دفن می شد اما با اختصاص یک زمین 400 هکتاری در فاصله 30 کیلومتری شهر، همزمان با هفته دولت جشن پایان دفن غیربهداشتی زباله های شهر برگزار شد.

مقصودی با بیان اینکه این حرکت در راستای بهره برداری از کارخانه کمپوست سبزوار صورت گرفت ادامه داد: برای ساخت این کارخانه که در 5کیلومتری شهر قرار دارد بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه شده است.