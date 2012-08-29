نخستین پارکینگ طبقاتی بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بیرجند صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه، اظهارداشت: برای اجرای پارکینگ طبقاتی خیابان جمهوری بیرجند 53 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

جواد وحدتی فرد با اشاره به اینکه این پروژه در هفت طبقه احداث شده است، افزود: حجم عملیات اجرا شده در این طرح 19 هزار و 340 متر مربع است.

وی ظرفیت این پارکینگ را 750 دستگاه اتومبیل عنوان کرد و بیان داشت: ترافیک در بیرجند طی سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده و نیازمند اجرای این پروژه بوده است.

وحدتی فرد به سایر پروژه های حوزه عمران شهری شهرداری بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: آماده سازی و آسفالت معابر سایت اداری با حجم 25 هزار مترمربع و اعتبار 9 هزار و 600 میلیون ریال از جمله این پروژه ها است.

شهردار بیرجند تکمیل دیوار ساحلی کبوترخان بیرجند را از دیگر پروژه های این حوزه برشمرد و بیان کرد: حجم عملیات اجرا شده دو هزار و 300 متر مکعب و اعتبار هزینه شده 500 میلیون ریال است.

وحدتی فرد یادآور شد: ساختمان اداری شهرداری منطقه یک با اعتبار سه هزار و 500 میلیون ریال، زیرسازی و آسفالت معبر مسیرکمربندی ضلع شمال غرب آرامستان با یک هزار و 200 میلیون ریال اعتبار، اجرای پیست پیاده روی با اعتبار 150 میلیون ریال، اجرای مجموعه ورزشی روباز با اعتبار سه هزار و 650 میلیون ریال، و.. از دیگر پروژه های این مجموعه است.