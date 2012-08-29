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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

نخستین پارکینگ طبقاتی بیرجند به بهره برداری رسید

نخستین پارکینگ طبقاتی بیرجند به بهره برداری رسید

بیرجند – خبرگزاری مهر: طی مراسمی در هفتمین روز از هفته دولت اولین پارکینگ طبقاتی بیرجند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بیرجند صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه، اظهارداشت: برای اجرای پارکینگ طبقاتی خیابان جمهوری بیرجند 53 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

جواد وحدتی فرد با اشاره به اینکه این پروژه در هفت طبقه احداث شده است، افزود: حجم عملیات اجرا شده در این طرح 19 هزار و 340 متر مربع است.

وی ظرفیت این پارکینگ را 750 دستگاه اتومبیل عنوان کرد و بیان داشت: ترافیک در بیرجند طی سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده و نیازمند اجرای این پروژه بوده است.

وحدتی فرد به سایر پروژه های حوزه عمران شهری شهرداری بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: آماده سازی و آسفالت معابر سایت اداری با حجم 25 هزار مترمربع  و اعتبار 9 هزار و 600 میلیون ریال از جمله این پروژه ها است.

شهردار بیرجند تکمیل دیوار ساحلی کبوترخان بیرجند را از دیگر پروژه های این حوزه برشمرد و بیان کرد: حجم عملیات اجرا شده دو هزار و 300 متر مکعب و اعتبار هزینه شده 500 میلیون ریال است.

وحدتی فرد یادآور شد: ساختمان اداری شهرداری منطقه یک با اعتبار سه هزار و 500 میلیون ریال، زیرسازی و آسفالت معبر مسیرکمربندی ضلع شمال غرب آرامستان با یک هزار و 200 میلیون ریال اعتبار، اجرای پیست پیاده روی با اعتبار  150 میلیون ریال، اجرای مجموعه ورزشی روباز با اعتبار سه هزار و 650 میلیون ریال، و.. از دیگر پروژه های این مجموعه است.

کد مطلب 1683830

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