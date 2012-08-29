  1. جامعه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

با حضور حاجی بابایی؛

زنگ شکوفه ها در مناطق زلزله زده نواخته می شود

زنگ شکوفه ها در مناطق زلزله زده نواخته می شود

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در یکی از مدارس مناطق زلزله زده اهر، ورزقان و هریس خبر داد.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط ویژه مناطق زلزله زده و همچنین آسیب دیدگی بسیاری از کودکان این مناطق، قرار شد وزیر آموزش و پرورش زنگ شکوفه ها را در یکی از مدارس روستاهای زلزله زده به صدا در آورد.

وی افزود: با توجه به اینکه مدارس روستاهای زلزله زده تخریب نشده و براساس هماهنگی های به عمل آمده زنگ شکوفه ها، چهارشنبه 29 شهریور ماه جاری در یکی از این مدارس به صدا در می آید.

به گفته سحرخیز، همچنین قرار است زنگ مهر در روز اول مهر ماه در یکی از مدارس مناطق تهران توسط وزیر آموزش و پرورش زده شود و دانش آموزان با خوشحالی و آمادگی کامل سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

کد مطلب 1683838

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