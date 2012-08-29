جشنواره آئین های نمایشی در فرهنگ رضوی پاسخ به نیازهای معنوی جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ناصر بخت، در خصوص روند برگزاری دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) گفت: این جشنواره فعال تر از سال های گذشته در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات است به گونه ای که این اطلاع رسانی در همه بخش های جشنواره سبب مشارکت هنرمندان بیشتری در این جشنواره شده است.

وی با مقایسه این جشنواره با جشنواره های فرهنگی هنری دیگر که در سطح بین المللی برگزار می شود، تصریح کرد: جشنواره امام رضا (ع) جشنواره ای جوان و پویا و در عین حال طفلی نوپاست که قدم های مثبت و ارزشمندی را رو به سمت جلو برداشته است.

ناصر بخت در پاسخ به این سوال مبنی بر نقش هنر در اشاعه فرهنگ رضوی گفت: از آنجا که هنر با احساسات و عواطف انسان سرو کار دارد تاثیر آن برروی افکار و اندیشه آدمی عمیق است.

وی افزود: همان طور که در گذشته های دور برای ترویج اندیشه ای مثبت و انسانی، قالب هنر انتخاب می شده است تا اثرگذاری آن به صورت عمیق انجام شود در شرایط امروز نیز برای رسیدن به این هدف می توان از همان ابزار هنر بهره مند شد.

داور جشنواره آئین های نمایشی در فرهنگ رضوی با بیان اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب در عرصه هنر و هنرمند پروری متعهد هنوز فاصله زیادی داریم، تصریح کرد: اثر هنری باید برخاسته از دل هنرمند باشد.

وی درادامه در تعریف آثار هنری گفت: هنر نتیجه احساسات و عواطف انسان های معتقد است که در هنر آنها نمایان می شود و بهره مندی از این آثار برخاسته ازدل برای تاثیرگذاری نیازمند سرمایه گذاری مثبت است.

ناصربخت در پاسخ به سوال سفارشی کردن فعالیت های هنری می تواند نقطه مثبتی برای هنر باشد یا نه، گفت: با توجه به اینکه نمی توان با چارچوب قرار دادن هنر را ارتقا داد اما برای تولیدات هنری سفارشی بایستی به سراغ افرادی در عرصه هنر برویم که هم خودشان دغدغه جامعه را داشته باشند و هم در عرصه حرفه ای توانسته اند خود را اثبات کنند.

وی افزود: در همین راستا می توان استعدادها را کشف کرد چرا که هنر اجباری نیست و به دلیل سیر عاطفی و احساسی این مقوله ، این روند بایستی به صورت طبیعی طی شود چرا که هر جامعه ای برای خودش محدودیت هایی دارد و هنرمند با استعداد با توجه به همین محدودیت ها می تواند اثری ماندگار و درعین حال تاثیرگذار خلق کند.

وی جشنواره آئین های نمایشی در فرهنگ رضوی را پاسخی به نیازهای فکری و معنوی جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: هر اثر هنری حاوی پیامی انسانی است وبه همین دلیل هنر همان معنویت است و اگر اثری فاقد این امتیاز باشد در واقع اثر هنری نیست .

ناصر بخت با تاکید براینکه آئین های نمایشی در واقع سفارش های خرد جمعی است، گفت: آئین های نمایشی در فرهنگ رضوی از دل خود جامعه برآمده است و در برگزاری متوالی این جشنواره، آثار بازسازی می شوند چرا که مربوط به طبیعت زندگی است و بر دل و جان مخاطب می نشیند.