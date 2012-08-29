شورای روابط خارجی آمریکا:رژیم صهیونیستی در بدترین وضعیت استراتژیک قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای روابط خارجی، تحولات اخیر در منطقه شرایط بسیار ناگواری را برای رژیم صهیونیستی به وجود آورده است. علاوه بر منازعه همیشگی با ایران، هم اکنون این رژیم نگرانی‌هایی نیز در خصوص بحران سوریه و احتمال سرایت آن به لبنان و احتمال بروز جنگ دارد. در شرایط کنونی محیط استراتژیک پیرامونی اسراییل در 18 ماه گذشته به شدت تضعیف شده است و دیگر نمی‌توان به وضعیت پیش از سال 1967 بازگشت.



سفر مرسی به ایران برای شرکت در اجلاش جنبش غیرمتعهدها نیز تحولی نگران کننده برای اسراییل است. نکته نگران کننده دیگر تثبیت قدرت داخلی مرسی و نفوذ فزاینده وی برای تدوین قانون اساسی جدید مصر است.



از سوی دیگر آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از محمد مرسی برای دیدار از سرزمین‌های اشغالی با هدف گرم‌تر شدن روابط دعوت کرد. وی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد من از شنیدن این جملات از سوی مرسی که مصر نسبت به قرارداد کمپ دیوید پایبند خواهد بود بسیار خوشحال شدم.



اشاره لیبرمن به مصاحبه‌ای بود که در آن محمد مرسی اعلام کرد که مصر به قرارداد سال 1979 پایبند خواهد بود. مرسی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز وعداده داده بود که عملیات علیه شبه نظامیان اسلامگرا در صحرای سینا با رعایت مفاد پیمان کمپ دیوید در حال انجام است.

