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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

بخشی به مهر خبر داد:

مبلغان مذهبی برتر در خراسان رضوی تجلیل می شوند

مبلغان مذهبی برتر در خراسان رضوی تجلیل می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مبلغان اعزامی که در شهرها و روستاهای استان فعالیت های فرهنگی و تبلیغی بهتری را در ماه رمضان انجام داده اند تجلیل می شوند.

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 2 هزار مبلغ در ماه رمضان به شهرها و روستاهای خراسان رضوی اعزام شده اند که اقدام تبلیغی آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در هنگام برگزاری همایش طلایه داران هدایت در ماه محرم 5 مبلغ برتر تجلیل می شوند.

وی ادامه داد: مبلغان بر اساس فرمی که تنظیم شده توسط ارزیابان روحانی فعالیت های تبلیغی شان مورد بررسی قرار گرفت و در آخر برترین مبلغان شناسایی و تجلیل می شوند.

وی با اشاره به معیارهای ارزیابی تصریح کرد: ارتباط با دهیار، کیفیت مهارت و تعداد منبرها، برپایی گفتمان دینی و حلقه معرفت، ارتباط با مدرسه و معلمان محل، آموزش قرآن، نماز جماعت، رضایت مردم محل، برگزاری برنامه ویژه بانوان و آموزش احکام از معیارهای ارزیابی مبلغان اعزامی است.

کد مطلب 1683844

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