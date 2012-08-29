بهره برداری از 6 واحد گوساله پرواری در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل کریمی اصل امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح این طرح ها افزود : میزان تسهیلات بانکی برای این واحدها 2 میلیارد ریال و آورد شخصی نیز 2 میلیارد و 350 میلیون ریال است.



وی افزود : ظرفیت واحدهای قابل افتتاح در هفته دولت امسال 228 راس و میزان تولید گوشت قرمز 57 تن است



کریمی اصل افزود: در عرض یکسال گذشته هم 22 واحد گوساله پرواری در این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسیده است .



طرح هادی روستای «قشلاق خانه برق» بناب به بهره برداری رسید



همزمان با گرامیداشت هفته دولت، از طرح هادی روستای «قشلاق خانه برق» از توابع شهرستان بناب بهره برداری شد.

این طرح با هزینه ای بالغ بر 3 هزار و 45 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی درمدت سه سال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده است.

طول خیابان اجرا شده در این طرح 900 متر است.

همچنین طی مراسمی با حضور مسئولین محلی، از ساختمان جدید پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) در روستای«قره قشلاق» بناب بهره برداری شد.

این ساختمان در زمینی به وسعت یکصد مترمربع و با زیربنای 70 مترمربع احداث شده و برای تکمیل آن از محل اعتبارات یک درصد استانداری 140 میلیون ریال هزینه شده است.

کارکنان کمیته امداد آذربایجان شرقی یک روز از حقوق خود را به زلزله زدگان کمک کردند



امدادگران کمیته امداد استان نیز یک روز از حقوق خود را جهت ساخت سرپناه به مددجویان زلزله زده شهرستانهای اهر، هریس و ورزقان اهدا کردند.

در زلزله اخیر منازل 2000 خانوار از مددجویان امداد استان آسیب دیده که نیاز به ساخت و احداث دارند که علاوه بر کمکهای امداد و دولت، نیازمند مشارکت خیرین بوده که شماره حساب 777 بانک ملی قابل واریز در تمام شعب به این امر اختصاص یافته است.

افتتاح طرح پایلوت شبکه آبیاری قنات دوندی در ممقان



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت استفاده از منابع آب رشته قنوات موجود در مناطق مختلف استان گفت: این امر می تواند در توسعه بالقوه بخش کشاورزی نقش مهمی ایفا نماید و سازمان با دقت و سرعت شناسایی، ترمیم، بازسازی و نوسازی رشته قنوات در مناطق روستایی استان را تعقیب و تا کنون بخش مهمی از آب مورد نیاز در توسعه بخش کشاورزی از این طریق تامین شده است.



دکتر مسعود محمدیان امروز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از طرح پایلوت شبکه آبیاری، لوله گذاری و استخر معیشتی روستای دوندی از توابع شهر ممقان شهرستان آذرشهر افزود: در اجرای این طرح نیز مبلغ 340 میلیون ریال از هزینه های اجرایی توسط بهره برداران تامین شده است.



وی با اظهار اینکه برای اجرای برنامه های احیای قنوات در سطح استان، امسال به بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز خواهد بود گفت: اعتبار 15 میلیارد ریالی اختصاص یافته برای این امر ناکافی بوده و تلاش برای جذب بودجه کافی توسط سازمان در حال پیگیری و انجام است.



ممقان 92 رشته قنات دارد



فیروز طلوع حیات مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر نیز در این مراسم گفت : از 200 رشته قنات موجود در سطح شهرستان آذرشهر، 92 رشته آن در شهر ممقان بوده و با توجه به نیاز بهره برداران به آب این رشته قناتها در بخش باغی و زراعی، احیاء ، ترمیم، بازسازی و نوسازی این قنوات نیاز مبرم بخش کشاورزی شهرستان آذرشهر محسوب می شود.