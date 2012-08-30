نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ،افزود:65 درصد از پرونده کمیتی بوده و در حوزه کالا وخدمات و 20 درصد مربوط به کالاهای دارویی و بهداشتی و درمانی و 15 درصد هم مربوط به کالاهای قاچاق بوده است . وی ، ارزش ریالی این پرونده ها را یک میلیارد تومان عنوان کرد.مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص عفو زندانیان جرایم اقتصادی 57 نفر از زندانیان در استان آزاد می شوند.نجف زاده تاکید کرد: 70 درصد از زندانیان در مجموع آزاد می شوند. وی افزود: تعزیرات حکومتی در مبارزه با کالای قاچاق و ارز خدمت می کند و صلاحیت رسیدگی به پروندهای قاچاق را دارد.مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان یاد آور شد: تعزیرات حکومتی محلی برای حل مشکلات مردم است چرا که مردم مشکلات خود را در این محل حل می کنند که قبلا " این طور نبود.نجف زاد گفت:تعزیرات حکومتی در راستای خدمت به مردم صادقانه و با داشتن کارمندان مجرب و با تجربه به مشکلات مردم رسیدگی می کنند .

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