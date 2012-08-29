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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

همزمان با هفته دولت؛

20 پروژه آموزشی در قم افتتاح و کلنگ زنی شد

20 پروژه آموزشی در قم افتتاح و کلنگ زنی شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت و در مراسمی با حضور استاندار قم، 20 پروژه آموزشی در قم افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی، استاندار قم در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و  تبریک هفته دولت، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح 12 پروژه و آغاز عملیات اجرایی 8 پروژه آموزشی، با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان، هستیم، که این مساله، نشان گر اعتماد مردم و مسئولان و نیت پاک همه دست اندرکاران و خیرین معتمدی است که با عزم و اعتقاد راسخ به میدان آمده اند.

وی با اشاره به نقش راهبردی آموزش و پرورش در نظام توسعه، گفت: این نقش در استان قم، بعد از حوزه های علمیه، یک جایگاه خاص و ویژه است.

استاندار قم با بیان این که در صدد تدوین سند آمایش آموزش عالی استان، با هدف تعیین جهت گیری ها و احصا ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان هستیم، افزود: آموزش و پرورش استان، باید به عنوان مکمل دانشگاه‌ها در این عرصه حضور قوی داشته باشد.

پیریایی، محرومیت زدایی را از رویکردهای مهم دولت و استان برشمرد، و گفت: دستگاه‌های فرهنگی استان، باید در این زمینه پیشگام باشند.

وی به توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان اشاره کرد و گفت: بر اساس این فرمایش، همه دستگاه‌ها، باید بی وقفه و با قوت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

کد مطلب 1683849

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