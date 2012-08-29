  1. استانها
  2. گلستان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

اکبری در گفتگو با مهر:

خدمات امدادی گلستان در ورزقان پایان یافت

خدمات امدادی گلستان در ورزقان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: خدمات امدادی این استان توسط 90 نفر در قالب 15 تیم در مناطق زلزله زده ورزقان پایان یافت.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت تیم های امدادرسانی استان در مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: اقدامات امدادی، توزیع اقلام، اسکان اضطراری، اقدامات بهداشتی و درمانی از جمله خدمات ارائه شده بود.

وی اظهار داشت: حمایت روانی، بررسیهای روانشناختی، دفع آفات و احشام، فعالیتهای فرهنگی اجتماعی جوانان، تغذیه اضطراری از دیگر فعالیتها بوده است.

وی عنوان کرد: برنامه های توانبخشی و بهداشت محیط از دیگر اقدامات صورت گرفته در مناطق زلزله زده کشور بود.

اکبری به تجهیزات ارسالی به مناطق زلزله زده اشاره کرد و گفت: خودروهای کمک دار، چادر، امکانات امداد و نجات به مناطق زلزله زده ارسال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان درباره کمک های مردمی جمع آوری شده گفت: این هدایا و کمکها هفته آینده از استان به آذربایجان اعزام و ارسال می شود.

وی گفت: کاروان کمک های مردمی هر شهرستان برای ارسال آماده شده و بصورت متمرکز به منطقه اعزام می شود.

کد مطلب 1683850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها