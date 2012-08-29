خدمات امدادی گلستان در ورزقان پایان یافت

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت تیم های امدادرسانی استان در مناطق زلزله زده خبر داد و افزود: اقدامات امدادی، توزیع اقلام، اسکان اضطراری، اقدامات بهداشتی و درمانی از جمله خدمات ارائه شده بود.

وی اظهار داشت: حمایت روانی، بررسیهای روانشناختی، دفع آفات و احشام، فعالیتهای فرهنگی اجتماعی جوانان، تغذیه اضطراری از دیگر فعالیتها بوده است.

وی عنوان کرد: برنامه های توانبخشی و بهداشت محیط از دیگر اقدامات صورت گرفته در مناطق زلزله زده کشور بود.

اکبری به تجهیزات ارسالی به مناطق زلزله زده اشاره کرد و گفت: خودروهای کمک دار، چادر، امکانات امداد و نجات به مناطق زلزله زده ارسال شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان درباره کمک های مردمی جمع آوری شده گفت: این هدایا و کمکها هفته آینده از استان به آذربایجان اعزام و ارسال می شود.

وی گفت: کاروان کمک های مردمی هر شهرستان برای ارسال آماده شده و بصورت متمرکز به منطقه اعزام می شود.