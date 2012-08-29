مجموعه "افسانه های آذربایجان" در اردبیل منتشر شد

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: "کشاورز و سفره جادو" اولین مجموعه از مجموعه پنج جلدی افسانه های آذربایجان است که قصه هایی از مردم اردبیل را بازگو می کند.

به گفته وی کشاورز و سفره جادو حاوی 15 قصه عامیانه از زبان مردم اردبیل است که خود وی آن را گردآوری و نوشته است.

رئیس حوزه هنری استان یادآور شد: در این کتاب قصه هایی چون روباه زرنگ، موش و طلا، کشاورز و سفره جادو، پیرزن و عروسک کوچک و... به دو زبان فارسی و ترکی گردآوری شده است.

وی تصریح کرد: این کتاب و چهار جلد دیگر ماحصل شش سال تحقیق و پژوهش در حوزه ادبیات فولکلور است که با تصویر سازی مریم نیکخواه ابیانه روانه بازار کتاب شده است.

ناطق با بیان اینکه رضا کاظمی برگردان متن فارسی به ترکی این کتاب را بر عهده داشته است، متذکر شد: در آخرین صفحه کتاب اسامی و مشخصات گویندگان افسانه ذکر شده است.

وی کچل تنبل، قصه های شاه عباس، ملک محمد و روباه و الاغ زیرک و... را جلدهای بعدی مجموعه افسانه های مردم اردبیل عنوان کرد.

