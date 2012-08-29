دستگیری سارق مسلح خودرو در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسینعلی قلی زاده در این باره اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان قزوین حین گشت زنی در آزادراه قزوین، تهران به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی تصریح کرد: راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار که پس از مدتی تعقیب وگریز و شلیک چند تیر این خودرو با یک دستگاه وانت نیسان تصادف و پس از برخورد با گاردریل کنار آزادراه واژگون شد.



این مسئول یادآورشد: بر اثر این حادثه راننده و دو سرنشین خودروی پراید مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.



قلی زاده بیان کرد: در بررسی بیشتر پلیس مشخص شد خودرو تیر ماه سالجاری از شهر تهران بصورت مسلحانه به سرقت رفته است.



وی یادآور شد: راننده پراید در بازجویی پلیس به ارتکاب سرقت مسلحانه خودرو معترف شده و تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.

