بسیج ورزشکاران تشکلی فرهنگی در راستای ارتقاء جایگاه ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای بسیج ورزشکاران استان کردستان اظهار داشت: بسیج ورزشکاران به بعد روحی و جسمی ورزشکاران توجه دارد و می تواند ارزش های اسلامی را در ورزش ترویج کند.

وی افزود: بسیج ورزشکاران با هدفی مقدس تشکیل شد و باید با برنامه ریزی درست و مدیریت مناسب در راستای اجرای این اهداف گام برداشت.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: انتظار می رود با تعامل و اتحاد بیشتر اخلاق مداری را در ورزشکاران و هئیت های ورزشی ترویج دهیم.

تیشه گران با بیان این مطلب که ورزشکاران استان کردستان به لحاظ حفظ ارزش های اسلامی یکی از استان های برتر کشور هستند، یادآور شد: ترویج ارزش های فرهنگی و دینی در کنار توسعه ورزش استان یک امر ضروری است.

بسیج ورزشکاران 48 مجموعه ورزشی را در دست ساخت دارد

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان کردستان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر 48 مجموعه ورزشی با 95 درصد پیشرفت فیزیکی در استان در دست ساخت است.

ایرج جعفری ادامه داد: انتظار می رود با بهره برداری از این مجموعه های ورزشی در آینده نزدیک شاهد رشد سرانه ورزشی در استان باشیم.

وی گفت: ترویج ارزش های اسلامی در جامعه ورزشی کشور اصلی ترین برنامه بسج ورزشکاران به شمار می رود.

مسئول بسیج ورزشکاران کردستان افزود: برگزاری همایش تجلیل از ورزشکاران پیشکسوت در روز قشر ورزشکاران و معرفی سازمان بسیج ورزشکاران به جامعه ورزشی استان از جمله اقداماتی است که در راستای ترویج بسیج ورزشکاران استان برداشته می شود.

جعفری در پایان سخنان خود بیان کرد: 15 میلیون ریال از محل اعتبارات بسیج برای برگزاری این همایش در نظر گرفته شده است.