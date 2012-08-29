پایان ظلم در جهان در گرو بازگشت سران جنبش عدم تعهد به مفاهیم قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی آمده است: نظر به اینکه هم اکنون بزرگترین نشست بین المللی بعد از سازمان ملل در ایران منعقد می باشد از باب وظیفه لازم دانستم که مطلبی راخدمت شما سران محترم گوشزد کنم.



در ادامه پیام تصریح شده است: امروزه که در گوشه و کنار این عالم به انحای گوناگون توسط ظالمین و مستکبرین به ملتهای مستضعف ظلم روا می شود، گروه نم میتواند تأثیرات ژرف و عمیق در روابط بین الملل داشته باشد. لکن این مهم زمانی محقق می‌شود که سران کشورهای دنیا از اطاعت مستکبران و صهیونیزم بین الملل که مروج عبودیت شیطان و مادگی هستند، خارج شده و به ندای فطرت انسانی و وجدان بشری خود پاسخ گفته و مؤثر در تحولات بین الملل باشند. توجه کامل و عمیق به سخنان مقام معظم رهبری می تواند راهگشا باشد.



این مرجع تقلید در ادامه خطاب به اعضای گروه جنبش عدم تعهد تصریح کرده است: همان طور که مستحضرید امروزه در منطقه تحولات مهمی در حال شکل گیری است که در کنار آن برخی وقایع ناگوار نیز در حال تحقق است.



ظلم و ستم و سرکوب ملت مظلوم بحرین و ایجاد درگیری در سوریه و غصب اراضی فلسطین و خشونت گروه به ظاهر مسلمان در عراق و پاکستان و افغانستان تماما در راستای خواسته‌های صهیونیزم بین الملل و آمریکا است و تنها راه پایان آن بازگشت شما سران به مفاهیم حقیقی قرآن و رجوع به فطرت الهی خود و مبارزه با ظلم و بی عدالتی است.

امید است هر چه زودتر شاهد صلح حقیقی در سایه معنویت و حکومت الله باشیم.

