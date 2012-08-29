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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

دیپو مونی در پاسخ به مهر:

رابطه خوب ایران و بنگلادش ربطی به کشورهای غربی ندارد/ اصفهان شهری پر از زیبایی

رابطه خوب ایران و بنگلادش ربطی به کشورهای غربی ندارد/ اصفهان شهری پر از زیبایی

اصفهان - خبرگزاری مهر: وزیر امور خارجه بنگلادش با اشاره به رابطه هزار ساله ایران و بنگلادش گفت: کشورهای اروپایی سیاست خود را دارند ولی رابطه ما با ایران رابطه خوبی است.

دیپو مونی لحظاتی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر تحریم‌های که اخیرا توسط کشورهای اروپایی انجام شده، اظهار داشت: رابطه میان دو کشور ایران و بنگلادش خوب و مثبت است و در این خصوص کشورهای اروپایی سیاست خود را دارند ولی ما خودمان نه مشکل مذهبی و نه فرهنگی با ایران داشته و رابطه خوبی است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اصفهان شهری پر از هنر، زیبایی، صنایع دستی و بناهای تاریخی واقعا زیبایی است که واقعا شهری در خور تحسین است.

مونی تصریح کرد: بنگلادش رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد چنانچه در زبان بنگلادش نزدیک به پنج هزار کلمه و حرف از زبان فارسی وجود دارد.

وزیر امور خارجه بنگلادش با اشاره به رابطه یک هزار ساله این کشور با ایران گفت: همواره تلاش ما بر این بوده است که این رابطه در ابعاد مختلف مذهبی و فرهنگی ادامه یابد.

کد مطلب 1683864

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