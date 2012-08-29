3000 اثر به همایش سراسری آفرینش عاشورایی کرمان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجعلیخانی صبح چهارشنبه در آیین گشایش شانزدهمین همایش سراسری آفرینش های عاشورایی که در کرمان برگزار شد با اشاره به ارسال سه هزار اثر به همایش مذکور گفت: از بین این آثار 150 اثر به عنوان آثار برتر همایش معرفی می شوند.

وی در ادامه از حضور 16 استان در این همایش خبر داد و افزود: آثار ارسال شده از استان های کرمان، فارس، خراسان رضوی، یزد، اصفهان، همدان، بوشهر، گلستان، کرمانشاه، البرز، اردبیل، لرستان، آذربایجان شرقی، گیلان، چهارمحال و بختیاری و مازندران هستند.

گنجعلیخانی با اشاره به برگزاری این همایش در سال گذشته با عنوان رابطه امام حسین( ع) و علی بن ابیطالب( ع) در کرمان بیان داشت: شگفتی های عاشورا، موضوعی است که امسال برای همایش سراسری آفرینش های عاشورایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب مربیان و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان از این همایش یادآور شد: همایش مذکور از سال 75 آغاز به کار کرده است.

