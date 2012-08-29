فعالیت بیش از 30 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه قم

سید محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ در حال حاضر بیش از 30 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه قم فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این مراکز در حوزه های صنعت، الکترونیک، کشاورزی و IT به فعالیت و تولید مشغول هستند افزود: حمایت هایی که از این شرکت ها می شود شامل ارائه تسهیلات، کارشناسی ایده های واصله، ارائه آموزش و مشاوره لازم به این شرکت ها جهت شناخت روش های نوین کسب و کار و مشاوره حقوقی و بازاریابی و تخصصی بر حسب درخواست با شرکتهای مرکز رشد انجام می گیرد.



حمایت از حضور شرکت های عضو در نمایشگاه های تخصصی





وی بیان کرد: حمایت از حضور این شرکت ها در نمایشگاه های تخصصی و نمایشگاه هایی که مرکز رشد در آنها حضور دارند از خدماتی است که به شرکت ها توسط مرکز رشد دانشگاه قم ارائه می شود.



رئیس مرکز رشد دانشگاه قم ادامه داد: همچنین قرار دادن مکانی برای استقرار شرکت ها و زمینه سازی جهت استفاده از اعتبار و برند مرکز رشد دانشگاه قم و خدمات شبکه و اطلاع رسانی به کتابخانه تخصصی و خدماتی مانند اتاق جلسات، سالن کفرانس و برخی از تجهیزات اداری از دیگر خدمات این مرکز است.

بهره مندی از تفاهم نامه های سایر سازمان ها





وی بیان کرد: امکان بهره مندی از تفاهم نامه هایی که با سایر سازمان ها برقرار شده است نیز برای این شرکت ها فراهم شده است.



وی گفت: استفاده از امکانات سایر مراکز رشد کشور و همچنین استفاده از امکانات آزمایشگاهی در دانشگاه های کشور با رایزنی مرکز رشد امکان پذیر است که این خدمات برای شرکت هایی است که در مرکز رشد دانشگاه قم مستقر می شوند.