سرعت تصویب سند اجلاس شانزدهم نم نشانه همدلی و اجماع اعضا است

به گزارش خبرنگار مهر علی سعیدلو امروز چهارشنبه در مراسم رو نمایی از 10 جلد کتاب با محوریت جنبش عدم تعهد در حاشیه اجلاس وزیران خارجه این اجلاس در تهران گفت: تلاش های گسترده ای برای ارتقای سطح علمی این جنبش صورت گرفته است که این اقدامات لازمه یک جنبش متحرک و پویا است.

وی افزود: اجلاس شانزدهم اجلاسی بسیار موفق بود که با همدلی ، آرامش و اجماع خوب اعضا سند این اجلاس به سرعت تدوین و تصویب شد.

رئیس ستاد برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با بیان اینکه کمیته هایی در راستای تحقق اهداف جنبش عدم تعهد در این اجلاس تشکیل شده است، گفت: در این کمیته ها اهداف جنبش پایه گذاری شده که اعضای آن در جهت تحقق این اهداف و برای آزادی و آسایش ملت ها تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: این نشست فرصتی است برای تبادل اندیشه ها به خصوص فرصتی برای ایران است که اندیشه ها و تفکرات ارزشمند خود را به سایر نقاط جهان برسانند.

سعیدلو با بیان اینکه ایران به دنبال صلح پایدار بر مبنای عدالت در جهان است، گفت: برای تحقق این هدف مشارکت همه ملتها و دولتها را می طلبد که این اجلاس فرصت مناسبی برای اجماع و همدلی میان اعضاست.