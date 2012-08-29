130 هزار متر اراضی دولتی رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حیدری پیش از ظهر چهارشتبه در نشست شورای اداری حفاظت از اراضی ملی و منایع طبیعی استان یزد با تبریک فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: طی سه ماهه گذشته مشکل حادی در زمینه تصرف اراضی دولتی و ملی استان گزارش نشد و خوشبختانه تعامل خوبی بین دستگاه های عضو شورا در مقالبه با زمین خواری وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیت های ادارات متولی اراضی ملی و دولتی افزود: طی سال جاری با همکاری قابل تحسین اداره کل راه و شهرسازی استان و دستگاه های قضایی و انتظامی رفع تصرف از اراضی به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان صورت گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین در همین زمینه مورد دیگری از زمین خواری و تصرف آن به متراژ 500 هزار متر مربع و با ارزشی بالغ بر دومیلیارد تومان توسط دستگاه قضایی و انتظامی استان رفع تصرف شد.

حیدری با تاکید بر برخورد قاطع با زمین خاران خواستار ادامه روند کنونی در مبارزه با زمین خواری تا ریشه کن شدن این معضل در استان شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان هم در این نشست نوسانات اقتصادی را انگیزه ای برای تصرف زمین خواران بر زمین های دولتی عنوان کرد.

جمال قضاوتی افزود: ضرورت ایجاب می کند در این شرایط و برهه زمانی حساس بیش از پیش با متصرفان برخورد شود و غفلتی در این زمینه صورت نگیرد.

وی با تاکید بر جلوگیری از ساخت و ساز اراضی تصرف شده متعلق به دولت گفت: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز می تواند از توسعه بی رویه و غیر اصولی شهر جلوگیری کند و تصرفات اراضی دولتی را کاهش دهد.