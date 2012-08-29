محموله ماشین سازی تبریز به اروپا صادر شد

محمد خادم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در این محموله دو تیپ ماشین های فرز به تعداد 9 دستگاه به اروپا ارسال می شود که مورد نیاز صنایع این کشورهاست.

مدیر عامل ماشین سازی تبریز ادامه داد: تمام مراحل طراحی و ساخت این ماشین آلات با همت متخصصان داخلی انجام شده و اکنون محصولات ایرانی در بازارهای اروپایی و آمریکایی به عنوان ارزشمندترین برندهای بین المللی در حال خرید و فروش هستند.

خادم تصریح کرد: در حال حاضر تولید 15 نوع محصول جدید در دستور کار این واحد صنعتی قرار دارد که هشت مورد از آن تاکنون به مرحله تولید و فروش رسیده است.

وی تاکید کرد: این شرکت در چند سال اخیر نه تنها دچار افت در تولید و سوددهی نشده است بلکه با برنامه ریزی های مدیریتی و همکاری همه جانبه پرسنل خود توانسته است با ارائه محصولات جدید به بازار ایجاد نیاز در کشورهای هدف برای خرید محصولات ایرانی کند.