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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

خادم اعلام کرد:

محموله ماشین سازی تبریز به اروپا صادر شد

محموله ماشین سازی تبریز به اروپا صادر شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ماشین سازی تبریز از ارسال محموله ماشین آلات صنعتی این گروه تولیدی به اروپا خبر داد.

محمد خادم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در این محموله دو تیپ ماشین های فرز به تعداد 9 دستگاه به اروپا ارسال می شود که مورد نیاز صنایع این کشورهاست.

مدیر عامل ماشین سازی تبریز ادامه داد: تمام مراحل طراحی و ساخت این ماشین آلات با همت متخصصان داخلی انجام شده و اکنون محصولات ایرانی در بازارهای اروپایی و آمریکایی به عنوان ارزشمندترین برندهای بین المللی در حال خرید و فروش هستند.

خادم تصریح کرد: در حال حاضر تولید 15 نوع محصول جدید در دستور کار این واحد صنعتی قرار دارد که هشت مورد از آن تاکنون به مرحله تولید و فروش رسیده است.

وی تاکید کرد: این شرکت در چند سال اخیر نه تنها دچار افت در تولید و سوددهی نشده است بلکه با برنامه ریزی های مدیریتی و همکاری همه جانبه پرسنل خود توانسته است با ارائه محصولات جدید به بازار ایجاد نیاز در کشورهای هدف برای خرید محصولات ایرانی کند.

کد مطلب 1683871

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