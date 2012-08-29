مسئولیت هیئت بدنسازی و پرورش اندام قم به تلخابی سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در استان قم 45 هیئت ورزشی با داشتن قهرمانان متعدد، تیم ها و باشگاه‌های مختلف ورزشی در عرصه‌های قهرمانی و همگانی ورزش به صورت جدی فعالیت می‌کنند که یکی از آنها هیئت بدنسازی و پرورش اندام است.



فعالیت بیش از پنج رشته ورزشی به عنوان زیر مجموعه هیئت



هیئت بدنسازی و پرورش اندام در زیر مجموعه خود رشته های مختلفی دارد که علاوه بر بدنسازی و پرورش اندام شامل پرس سینه، پاورلیفتینگ، قوی ترین مردان، مچ اندازی و چندین رشته ورزشی دیگر می شود و قهرمانان متعددی در قم دارد.



این هیئت ورزشی از گذشته یکی از هیئت های موفق قم در عرصه رقابت های داخلی و برون مرزی تمام رشته های زیر مجموعه خود بوده و هم اکنون نیز قهرمانان زیادی دارد که برای ورزش قم در مسابقات گوناگون افتخار کسب می کنند.



در سال های فعالیت هیئت بدنسازی و پرورش اندام در استان قم، مسئولان مختلفی در مسند ریاست این هیئت حضور داشته اند که دو نفر آخر از بین روسای متعدد این هیئت محمدرضا حبیبی و قدرت الله باقری بوده اند و اکنون سکان هدایت این هیئت و قهرمانان آن به قوی ترین مرد ایران سپرده شده است.



مجید تلخابی چهره درخشان ورزش استان قم در رشته قوی ترین مردان است که در سال های اخیر موفقیت‌های چشم نوازی در مسابقات داخی و برون مرزی این رشته و همچنین پیکارهای پاورلیفتینگ برای ورزش قم و کشور به دست آورده است.



سابقه مربیگری تلخابی در تیم های ملی پرس سینه و پاورلیفتینگ



این قهرمان ارزنده که از نخستین دوره های برگزاری مسابقات قوی ترین مردان در اواخر دهه 1370 تا کنون یکی از اولین نفرات شرکت کننده در بالاترین سطح این رقابت ها بوده است و افتخارات زیادی در کارنامه دوران ورزشی خود دارد، به عنوان سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم معرفی شد.



این قهرمان قمی سابق کشورمان، یکی از مدال‌آوران تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات قهرمانی آسیا که در اردیبهشت سال 1388 در هند برگزار شد نیز محسوب می شود و در همان سال از سوی ناصر پور‌علی‌فرد رئیس وقت فدراسیون پرورش‌اندام کشورمان به عنوان سرمربی تیم ملی پرس‌سینه معرفی شد تا این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کند.



گفتنی است: پیش از انتخاب و معرفی مجید تلخابی به عنوان سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم، دکتر قدرت الله باقری مسئولیت سرپرستی این هیئت را بر عهده داشت و آخرین رئیس این هیئت نیز محمدرضا حبیبی بوده است.

