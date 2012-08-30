آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقش بسیار موثر و پررنگ بانوان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزندان صالح و کارآمد برای حضور در اجتماع، اولین وظیفه زنان حفظ کیان خانواده و به کارگیری روش های نوین و صحیح همسرداری و فرزندداری است که به عنوان مسئولیتی خطیر و بسیار حساس بر دوش زنان نهاده شده است.

این مسئول ادامه داد: در درجه دوم، بحث اشتغال زنان قرار دارد که با توجه به رشد و گسترش فعالیت زنان در جهان امروز، امری غیر قابل انکار است، اما این مساله برای بانوان مشکلاتی را نیز به همراه دارد که باید در جهت رفع آنها کوشید و زمینه را برای حضور فعالانه زنان در اجتماع مهیا ساخت.

اجرای طرح های دور کاری و تعطیلی روزهای پنج شنبه برای بانوان



وی عنوان کرد: یکی از مسائل مورد بررسی درباره بانوان شاغل، طرح تعطیلی روزهای پنج شنبه برای زنانی است که فرزندان زیر 6 سال یا محصل در دوره ابتدایی دارند، که با بررسی این طرح در سال گذشته، اواخر اسفند ماه سال 90، دستورالعمل اجرای طرح مذکور ابلاغ شد و هم اکنون در بیشتر استانهای کشور در حال اجرا است و در استان تهران نیز با توجه به وجود شرایط خاص، این طرح در مرحله بررسی و رسیدگی قرار دارد.

نظری گفت: همچنین به منظور تسهیل در امور بانوان شاغل، طرح دورکاری برای زنانی که فرزندان خردسال و یا همسر معلول دارند، در نظر گرفته شده است که می توانند با انجام وظایف محوله در منزل و حضور یک یا دو روزه طی هفته در محل کار، به شغل خود ادامه دهند.

افزایش وام ازدواج تا سقف 50 میلیون ریال



مشاور امور بانوان و خانواده استانداری تهران بیان کرد: افزایش وام ازدواج تا سقف 50 میلیون ریال، از دیگر طرح های حمایتی است که جوانان زیر 25 سال و زوجینی که یکی از والدینشان در قید حیات نباشد، با ارائه سند ازدواج می توانند از آن بهره مند شوند.

این مسئول افزود: در بخش فرهنگی، ورزشی و رفاهی نیز با احداث مجتمع های ورزشی فرهنگی و پارکهای ویژه بانوان، اقدامات مطلوبی صورت گرفته است که این مساله افزایش چشمگیر سطح امنیت اجتماعی بانوان و آسودگی خاطر آنان را به دنبال داشته است.

جلوگیری از فروش لباس های زنانه توسط آقایان



وی اضافه کرد: در حوزه زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی، با تلاش بانوان فعال در این عرصه و مسئولان ذیربط، اقدامات حمایتی مطلوبی صورت گرفته است که در آینده نیز این اقدامات گسترش خواهد یافت.

نظری گفت: با توجه به احداث پارک بانوان در شهر اندیشه شهرستان شهریار، ایجاد غرفه هایی جهت ارائه تولیدات و دستاوردهای زنان سرپرست خانوار، ارائه مشاوره در زمینه های مختلف و... در این پارک که مختصص بانوان است، می تواند منجر به کارآفرینی و حمایت از فعالیتهای تولیدی زنان شود.

این مسئول با اشاره به گله مندی بانوان از فروش لباسهای زنانه توسط آقایان، اظهار داشت: امید می رود با همت و تلاش جدی مسئولان در حوزه اصناف و صدور مجوز، اقدام موثری در جلوگیری از فروش البسه زنانه توسط فروشندگان مرد صورت گیرد.