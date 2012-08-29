به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه 7 شهریور ماه جلسه کمیته راهبردی طرح های عمرانی به ریاست مهندس حیدرمطایی معاون عمرانی استانداری و با حضور اعضای ذیربط در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد .

وی اظهار داشت: اجرای دقیق این پروژه ها در زمان مقرر در پیشبرد اهداف و برنامه های استان تاثیرگذار است، از افتتاح 6 طرح مهم عمرانی در آینده نزدیک در استان خبر داد.

وی 4 پروژه مربوط به طرح های آبی و سدها را از جمله پروژه هایی عنوان کرد که بزودی در استان مورد افتتاح قرار می گیرند.

وی بیان داشت: دولت دهم برای ایجاد عمران و آبادانی بیش از پیش در کشور طرح های عمرانی مهم را جزء پروژه های مهر ماندگار استان قرار داده لذا ما مدیران و مسولین استانی وظیفه داریم که نهایت دقت و تلاش خود را برای اجرای این پروژها بکار گیریم.

مهندس حیدر مطاعی گفت : سال مالی برای تمام دستگاه های استان مدنظر می باشدو دهم شهریور ماه زمان تعیین شده برای جذب اعتبارات در استان است لذا دستگاه هایی که در جذب اعتبارات فعال عمل نموده و به موقع به وظیفة کاری خود اقدام کرده اند در تخصیص اعتبارات بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

در این جلسه درصد جذب اعتبارات دستگاه های استان وهمچنین پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار موردبررسی قرار گرفتند‌.