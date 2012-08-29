5 کلانتری در اراضی مسکن مهر پرند ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قلعه نوئی عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر پرند با بیان این خبر و با اشاره به اینکه 2 کلانتری توسط شرکت عمران شهر پرند ساخته خواهد شد اظهار داشت: در شهر جدید پرند حدود یکصد هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت و ساز است که تاکنون بیش از 12 هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری رسیده است بنابراین به منظور برقراری هر چه سریعتر در این محدوده ها با توجه به استقرار بیش از 10 هزار واحد مسکونی، شرکت عمران شهر پرند با همکاری نیروی انتظامی غرب استان تهران اقدام به ساخت و تجهیز 5 کلانتری در اراضی مسکن مهر کرده است.

وی با بیان اینکه شهر پرند به عنوان یکی از شهرهای جدید، سرریز جمعیت تهران را به خود اختصاص داده است گفت: علاوه بر این مسئله، شهر پرند به عنوان پایتخت مسکن مهرنیز شناخته شده است از این رو هر روز که می گذرد تعداد زیادی از هموطنانمان در این شهر ساکن می شوند و در افق 1404 این شهر جمعیت 700 هزار نفری را در خود جای خواهد داد بنابراین امنیت در این شهر از فاکتورهای مهم زندگی است.

قلعه نوئی ادامه داد: با توجه به گزارشات عدیده در خصوص نیاز به امنیت بیشتر در شهر پرند و بررسی وضعیت موجود امنیتی در این شهر، جلسات و توافقاتی را با مسئولین نیروی انتظامی غرب استان تهران و فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم داشتیم و در این نشست ها مقرر شد علاوه بر دو کلانتری که توسط شرکت عمران پرند ساخته می شود 3 کلانتری دیگر توسط نیروی انتظامی غرب استان تهران نیز در اراضی مسکن مهر احداث شود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر پرند با اعلام اینکه هم اکنون سه قطعه زمین با کاربری انتظامی از سوی شرکت عمران شهر پرند در اختیار نیروی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفته است، بیان داشت: 2208 متر مربع در فاز 5 ، حدود 2500 متر مربع در سایت کیسون و حدود 2 هزار متر مربع در سایت مسکن مهر مجموعه هسا به نیروی انتظامی شهرستان رباط کریم واگذار شد که در این خصوص موظف شدند تا نقشه ها و تیپ ساخت را ظرف مدت یکماه به معاونت معماری و شهرسازی این شرکت ارائه دهند و پس از تایید کارشناسان ما در بخش معماری و شهرسازی، نیروی انتظامی شهرستان رباط کریم متعهد به ساخت و بهره برداری از این سه کلانتری ظرف مدت یکسال شده است.

قلعه نوئی گفت: وظیفه اصلی شرکت عمران شهر پرند ساخت و ساز و آبادانی شهر است که احداث مسکن مهر به عنوان مهمترین برنامه های دولت در این شهر به اجرا در آمده است اما جدا از مسئله ساخت و ساز و مسئولیتی که به دوش دیگر ارگان ها است ما نیز تمام تلاشمان را می کنیم تا مردم هر چه بیشتر در شرایط امن و آرامش و بدون هر گونه دغدغه در این شهر زندگی کنند و آنگونه که این شهر مورد توجه بسیاری از مسئولین مملکت و از همه مهمتر رئیس جمهور کشورمان است در راستای امور رفاهی و امنیتی این شهر هر اقدامی که نیاز باشد را در اولویت برنامه هایمان قرار می دهیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت عمران پرند با احداث این 5 کلانتری و یک کلانتری در فاز یک شهر پرند که بیش از 8 سال دایر است، پایتخت مسکن مهر کشور مجهز به 6 کلانتری خواهد شد.