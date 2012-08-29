کاهش هزینه های گردشگری بین ایران و لبنان/ دیدارهای مسئولان گردشگری دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عدنان منصور در حاشیه دیدار خود با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران که روز چهارشنبه در ساختمان ارگ آزادی انجام شد، به خبرنگاران گفت: هدف از این دیدار گسترش زمینه های گردشگری بین دو کشور است و اقداماتی که در جهت تحقق این هدف انجام خواهد شد، مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این موارد اعطای سریع روادید ورودی بین دو کشور بود.

وی بیان کرد: در این جلسه ایده های سازنده ای داشتیم که در آینده اجرا می شود و یا موجب افزایش روزافزون گردشگران ایرانی و لبنانی بین دو کشور خواهد شد و در زمینه کاهش هزینه های سفر این دو کشور نیز موثر خواهد بود. در همین راستا دیدارهای متقابلی بین مسئولان گردشگری دو کشور انجام می شود.

عدنان منصور افزود: برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در سطح کشورهای عدم تعهد بیانگر حضور فعال و گسترده ایران در منطقه و جهان است و ایران نقش بی بدیلی را در برنامه ثبات جهان دارد. بی تردید برگزاری این همایش موجب تقویت و تحکیم جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان می شود.