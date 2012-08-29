مسابقات رباتیک کشوری در قم برگزار می شود

فاطمه سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سیزدهمین دوره مسابقات رباتیک کشور به عنوان یکی از بزرگترین مسابقات در قم برگزار می شود.

وی گفت: دوره های قبلی مسابقات در تهران، اصفهان و شیراز برگزار می شد اما این دوره در قم برگزار می شود و حدود سه هزار دانش آموز از سراسر کشور در این مسابقات حضور می یابند.



وی با اشاره به اینکه این مسابقات دانش آموزی است افزود: در روزهای نهم و دهم شهریور ماه از ساعت هشت صبح آغاز می شود و تا ساعت 6 بعد از ظهر هم ادامه دارد.



دبیر مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور بیان کرد: نهم شهریور ماه مراسم افتتاحیه مسابقات در ساعت هشت صبح با حضور شهردار قم و همچنین خانواده شهید فهمیده برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات جنبه فرهنگی و علمی دارد افزود: مسابقات رباتیک کشوری در 13 رشته در مقاطع ابتدایی، راهنماییو دبیرستان برگزار می شود.



وی در پایان گفت: مراسم اختتامیه نیز روز جمعه از ساعت 6 بعد از ظهر در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می شود.